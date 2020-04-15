В Україні можуть побудувати тимчасові госпіталі, як в Китаї, – Ляшко

В Україні можуть швидко побудувати медичні установи з використанням китайського досвіду для лікування хворих Covid-19, якщо в цьому виникне необхідність.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За його словами це питання розглядають і вирішують доречність. І якщо буде потреба то такі госпіталі побудуть за зразком китайського досвіду.

Також заступник міністра розповів що ці приміщення виставкових центрів готуються не для надання медичної допомоги хворим з важким перебігом захворювання або хворим із середньою тяжкістю, а для осіб, у яких буде легкий перебіг хвороби, але які з різних причин не зможуть перебувати під час хвороби вдома.

Віктор Ляшко “Такі об'єкти треба передбачити. Ми розробили нові вимоги для тимчасових госпіталів, але зараз в першу чергу рекомендуємо заповнювати медичні установи, тобто ті, де працюють медичні працівники, в тому числі санаторії, профілакторії, які можна використовувати. Там, де є медичні працівники, треба готувати бази для розміщення хворих середньої тяжкості”.



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