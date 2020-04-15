В Україні можуть побудувати тимчасові госпіталі, як в Китаї, – Ляшко
В Україні можуть швидко побудувати медичні установи з використанням китайського досвіду для лікування хворих Covid-19, якщо в цьому виникне необхідність.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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За його словами це питання розглядають і вирішують доречність. І якщо буде потреба то такі госпіталі побудуть за зразком китайського досвіду.
Також заступник міністра розповів що ці приміщення виставкових центрів готуються не для надання медичної допомоги хворим з важким перебігом захворювання або хворим із середньою тяжкістю, а для осіб, у яких буде легкий перебіг хвороби, але які з різних причин не зможуть перебувати під час хвороби вдома.
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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