24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В Україні можуть побудувати тимчасові госпіталі, як в Китаї, – Ляшко

- Читать новость на русском
В Україні можуть побудувати тимчасові госпіталі для хворих з COVID-19 / Unsplash

В Україні можуть швидко побудувати медичні установи з використанням китайського досвіду для лікування хворих Covid-19, якщо в цьому виникне необхідність.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

До теми В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19

За його словами це питання розглядають і вирішують доречність. І якщо буде потреба то такі госпіталі побудуть за зразком китайського досвіду.

Також заступник міністра розповів що ці приміщення виставкових центрів готуються не для надання медичної допомоги хворим з важким перебігом захворювання або хворим із середньою тяжкістю, а для осіб, у яких буде легкий перебіг хвороби, але які з різних причин не зможуть перебувати під час хвороби вдома.

 
Віктор Ляшко
“Такі об'єкти треба передбачити. Ми розробили нові вимоги для тимчасових госпіталів, але зараз в першу чергу рекомендуємо заповнювати медичні установи, тобто ті, де працюють медичні працівники, в тому числі санаторії, профілакторії, які можна використовувати. Там, де є медичні працівники, треба готувати бази для розміщення хворих середньої тяжкості”.

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Китай Лікарня
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
14 квітня 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
14 квітня 12:02 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька
13 квітня 15:11 Нелфінавір проти коронавірусу: чи можуть ліки проти ВІЛ здолати COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 квітня 07:40 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
10 квітня 16:38 Як очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин