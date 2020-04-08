В Україні можуть почати виробляти апарати ШВЛ: що для цього потрібно

Вчора на нараді президента Зеленського з главою уряду Денисом Шмигалем та керівниками областей обгворили питання виробництва Україною апаратів штучної вентиляції легень. Наразі Україна їх закупляє в іноземних виробників.

Про це повідомив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу. За його словами, закупівля апаратів штучної вентиляції легень є досить проблематичною.

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Вчора глава МОЗ Максим Степанов запропонував долучити до проведення закупівель апаратів ШВЛ держпідприємство "Медичні закупівлі України". Воно готове укладати контракти з виробниками, централізовано закуповувати ці апарати та доставляти лікарням.

За словами Ляшка, деякі іноземні компанії-виробники вже відкрили технічні характеристики. Тож у МОЗ сподіваються, що вітчизняні виробники також зможуть виготовляти апарати ШВЛ. Він, однак, визнав, що це можливо не в короткостроковій перспективі.

Але це має відбуватись на постійній основі, щоб в подальшому не виникало ситуацій, коли система охорони здоров'я може бути не готовою до таких викликів,

– наголосив Ляшко.

Водночас МОЗ відслідковує кількість усіх вільних апаратів ШВЛ, які є доступними в Україні. Наразі критичної точки завантаженості у 50% ще не перевищено.



Закупівлі апаратів ШВЛ через Prozorro / Інфографіка Dozorro

Що відомо про наявність апаратів ШВЛ в Україні