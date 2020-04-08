В Україні можуть почати виробляти апарати ШВЛ: що для цього потрібно
Вчора на нараді президента Зеленського з главою уряду Денисом Шмигалем та керівниками областей обгворили питання виробництва Україною апаратів штучної вентиляції легень. Наразі Україна їх закупляє в іноземних виробників.
Про це повідомив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу. За його словами, закупівля апаратів штучної вентиляції легень є досить проблематичною.
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Вчора глава МОЗ Максим Степанов запропонував долучити до проведення закупівель апаратів ШВЛ держпідприємство "Медичні закупівлі України". Воно готове укладати контракти з виробниками, централізовано закуповувати ці апарати та доставляти лікарням.
За словами Ляшка, деякі іноземні компанії-виробники вже відкрили технічні характеристики. Тож у МОЗ сподіваються, що вітчизняні виробники також зможуть виготовляти апарати ШВЛ. Він, однак, визнав, що це можливо не в короткостроковій перспективі.
Але це має відбуватись на постійній основі, щоб в подальшому не виникало ситуацій, коли система охорони здоров'я може бути не готовою до таких викликів,
– наголосив Ляшко.
Водночас МОЗ відслідковує кількість усіх вільних апаратів ШВЛ, які є доступними в Україні. Наразі критичної точки завантаженості у 50% ще не перевищено.
Закупівлі апаратів ШВЛ через Prozorro / Інфографіка Dozorro
Що відомо про наявність апаратів ШВЛ в Україні
- За даними МОЗ, у 240 лікарнях, які визначені для прийому пацієнтів з COVID-19, є 1882 апарати штучної вентиляції легенів. Натомість всього в Україні близько 4000 таких апаратів.
- Від початку року, держава закупила через систему державних закупівель Prozorro 385 апаратів штучної вентиляції легенів вартістю понад 286 мільйонів гривень.
- Найбільше апаратів ШВЛ придбали у Дніпропетровській (79), Київській (71), Херсонській (33) та Львівській (31) областях. Натомість лише по одному апарату закупили у Рівненській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.
- До слова, апарати ШВЛ бувають різними, через що можуть відрізнятися в ціні – вартість може коливатися від 25 тисяч гривень до 1 мільйона.
- Найдешевшими є ті, якими обладнують машини швидкої допомоги. Натомість стаціонарні апарати з інтелектуальним керуванням коштують найдорожче.
- Апарати ШВЛ закуповуються не лише державним коштом, а й за приватні гроші громадянами, які передають устаткування до лікарень.
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