В Україні можуть розпочати масове тестування населення на антитіла до COVID-19

Віктор Ляшко розповів, що невдовзі в Україні можуть розпочати масову ІФА-діагностику населення на наявність антитіл до коронавірусної інфекції.

Україна може стати п'ятою країною у світі, де запустять ІФА-діагностику для тестування населення на наявність антитіл до коронавірусу, розповів головний санлікар країни Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" на 1+1.

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Ляшко додав, що нині такі тести роблять у Німеччині та США. Він зазначив, що поки немає чітких наукових даних, скільки триває імунітет людини до COVID-19, але принаймні стане зрозуміло, скільки людей перехворіли на хворобу.

Віктор Ляшко “Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл. Це буде показувати, перехворіли (люди – ред.), чи не перехворіли на коронавірусну хворобу, чи є імунітет. Наразі ми не маємо чітких наукових даних, якої тривалості цей імунітет буде. Але поки можемо судити про те, що в кого є ці антитіла, – імунітет справляється три місяці".

Зазначимо, що нещодавно ВООЗ провели дослідження під час якого виявили, що тести на антитіла до коронавірусу не свідчать про наявність імунітету в людини.

В організації зазначили, що станом на зараз в кожній країні перехворіли приблизно 3% населення. ВООЗ наголошує, що навіть за наявності антитіл у людей не виявили імунітету до хвороби.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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