В Україні можуть розпочати масове тестування населення на антитіла до COVID-19
Віктор Ляшко розповів, що невдовзі в Україні можуть розпочати масову ІФА-діагностику населення на наявність антитіл до коронавірусної інфекції.
Україна може стати п'ятою країною у світі, де запустять ІФА-діагностику для тестування населення на наявність антитіл до коронавірусу, розповів головний санлікар країни Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" на 1+1.
До теми Тести на антитіла не показують, чи має людина імунітет до коронавірусу, – ВООЗ
Ляшко додав, що нині такі тести роблять у Німеччині та США. Він зазначив, що поки немає чітких наукових даних, скільки триває імунітет людини до COVID-19, але принаймні стане зрозуміло, скільки людей перехворіли на хворобу.
Зазначимо, що нещодавно ВООЗ провели дослідження під час якого виявили, що тести на антитіла до коронавірусу не свідчать про наявність імунітету в людини.
В організації зазначили, що станом на зараз в кожній країні перехворіли приблизно 3% населення. ВООЗ наголошує, що навіть за наявності антитіл у людей не виявили імунітету до хвороби.
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус у Німеччині: кількість нових випадків стабілізуваласьсьогодні , 11:26
-
Чому в Почаєві не готові лікувати хворих на COVID-19: пояснення МОЗ та позиція райради23 квітня , 23:57
-
Коронавірус в Італії: українські лікарі стали свідками спалаху хвороби після Великоднясьогодні , 02:59
-
В Україні 7 647 випадків COVID-19: за останню добу виявили 477 хворихсьогодні , 09:23
-
Чому хворих на COVID-19 лікарів відправляють у відпустки, а не на лікарняний: коментар Ляшкасьогодні , 00:54
-
Скільки в українських лікарнях передбачено ліжок для хворих на коронавіруссьогодні , 10:23