В Україні через коронавірус можуть зменшити кількість пунктів пропусків на кордоні

Уряд розглядає можливість зменшення кількості пунктів пропуску на кордоні, через поширення коронавірусу.

Пункти в'їзду та виїзду будуть на посиленому контролі, про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар України – Віктор Ляшко.

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Наразі на усіх прикордонних пунктах проводять температурний скринінг.

Ляшко також зауважив, що це загальносвітова практика, коли уряд визначає надзвичайну ситуацію, то в країні повинні працювати лише визначені пункти пропуску.

Віктор Ляшко “Можливо будемо приймати рішення зменшити кількість пунктів в'їзду через які будуть приїжджати та виїжджати пасажири. Це міжнародна практика, коли визначається надзвичайна ситуація, то в країні будуть працювати лише визначені пункти пропуску, не всі”.

Головне про коронавірус Covid-19

В Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус . Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ.

. Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ. Станом на 11 березня китайським коронавірусом заразилося 119 1322 людини з яких понад 4 тисячі померли. Втім, є і хороші новини, адже одужали 65 тисячі осіб.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, й тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зареєстрували в Італії – захворіли понад 10 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Нині не існує вакцини від коронавірусу Covid-19 . Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

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