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В Україні на 20% зросла кількість чоловіків з суїцидальними думками: причина – безробіття

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/ unsplash.com

Від початку карантину в Україні, на гарячі лінії психологічної підтримки зросла кількість звернень від чоловіків. Наразі психологи отримують на 20% більше дзвінків від чоловіків з суїцидальними думками. Найбільше чоловіки турбуються про безробіття через економічну кризу.

Від початку карантину на гарячі лінії психологічної підтримки звернулися на 20% більше чоловіків, як зазвичай. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступницю голови КМДА Марини Хонди.

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Йдеться про звернення чоловіків із суїцидальними настроями на гарячу лінію психологічної підтримки Київського міського центру роботи з жінками.

Так, за минулий тиждень соціальні служби та поліція зафіксували 451 звернення щодо домашнього насильства. Через карантин кількість годин роботи ліній збільшили — тепер гаряча лінія працює з 9 ранку до опівночі.

 
Марина Хонда 
“Уперше психологи телефону довіри повідомили про нову динаміку: на 20% зросла кількість звернень чоловіків. Переважну більшість тривожить вимушене безробіття. Чоловіки втратили звичні ролі, не мають заробітку, як наслідок – виникають сварки в родинах, образи, відчуття провини й безвиході. Психологи наразі мають 1-2 телефонних дзвінки на день, які стосуються саме суїцидальних намірів чоловіків”

Кількість випадків домашнього насильства за перший квартал 2020 року становить – 5 661. З них найбільше звернень від жінок – 4636. Від чоловіків та дітей зафіксували 1010 та 15 звернень відповідно. Від осіб з інвалідністю надійшло 2 звернення. Виписано 939 термінових заборонних приписів для кривдників.

Важливо! В разі виникнення потреби у допомозі кияни можуть звертатися до Служби психологічної підтримки за номером: 044 272-15-00 (з мобільного) або 15-00 (зі стаціонарного телефону).

Нагадаємо, що офіційно карантин в Україні триває до 24 квітня. Втім усе більше думок висловлюють і експерти, і представники влади, що обмеження не закінчаться і на початку травня.

Обмежувальні заходи вплинули на економічну ситуацію в Україні. Багато людей втратили роботу, або перебувають у вимушеній неоплачуваній відпустці. 


Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Психологія
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