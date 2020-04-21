В Україні на 20% зросла кількість чоловіків з суїцидальними думками: причина – безробіття
Від початку карантину в Україні, на гарячі лінії психологічної підтримки зросла кількість звернень від чоловіків. Наразі психологи отримують на 20% більше дзвінків від чоловіків з суїцидальними думками. Найбільше чоловіки турбуються про безробіття через економічну кризу.
Від початку карантину на гарячі лінії психологічної підтримки звернулися на 20% більше чоловіків, як зазвичай. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступницю голови КМДА Марини Хонди.
Читайте також: До яких наслідків може призвести COVID-19 після одужання: нові дані
Йдеться про звернення чоловіків із суїцидальними настроями на гарячу лінію психологічної підтримки Київського міського центру роботи з жінками.
Так, за минулий тиждень соціальні служби та поліція зафіксували 451 звернення щодо домашнього насильства. Через карантин кількість годин роботи ліній збільшили — тепер гаряча лінія працює з 9 ранку до опівночі.
Кількість випадків домашнього насильства за перший квартал 2020 року становить – 5 661. З них найбільше звернень від жінок – 4636. Від чоловіків та дітей зафіксували 1010 та 15 звернень відповідно. Від осіб з інвалідністю надійшло 2 звернення. Виписано 939 термінових заборонних приписів для кривдників.
Важливо! В разі виникнення потреби у допомозі кияни можуть звертатися до Служби психологічної підтримки за номером: 044 272-15-00 (з мобільного) або 15-00 (зі стаціонарного телефону).
Нагадаємо, що офіційно карантин в Україні триває до 24 квітня. Втім усе більше думок висловлюють і експерти, і представники влади, що обмеження не закінчаться і на початку травня.
Обмежувальні заходи вплинули на економічну ситуацію в Україні. Багато людей втратили роботу, або перебувають у вимушеній неоплачуваній відпустці.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Проста інструкція, як робити вакуум для живота: відеосьогодні , 10:58
-
Коронавірус в Росії: понад 50 тисяч хворихсьогодні , 11:09
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 892 людинисьогодні , 12:18
-
Українські медики не завжди одягають засоби захисту, – МОЗсьогодні , 11:37
-
Тести на антитіла не показують, чи має людина імунітет до коронавірусу, – ВООЗсьогодні , 11:33
-
Коронавірус може впливати на організм, як ВІЛсьогодні , 14:36