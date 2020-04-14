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В Україні на COVID-19 захворіли 3372 людей: підтвердили 98 летальних випадків

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В Україні на коронавірус захворіли понад 3 тисячі людей / Getty Images

Станом на ранок 14 квітня, в Україні підтвердили 270 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як повідомили у МОЗ, загальна кількість хворих – 3372 . На жаль, в Україні підтвердили 98 летальних випадків. За останню добу – 5 смертей. 

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Серед хворих на коронавірус пацієнтів – 119 одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків. 

У столиці України підтвердили 551 випадок зараження коронавірусом.

Коронавірус в Україні: області

  • Вінницька область — 200 випадків;
  • Волинська область — 80 випадків;
  • Дніпропетровська область — 71 випадок;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 112 випадків;
  • Закарпатська область — 99 випадків;
  • Запорізька область — 89 випадків;
  • Івано-Франківська область — 332 випадки;
  • Кіровоградська область — 144 випадки;
  • м. Київ — 551 випадок;
  • Київська область — 224 випадки;
  • Львівська область — 136 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 26 випадків;
  • Рівненська область — 134 випадки;
  • Сумська область — 74 випадки;
  • Тернопільська область — 280 випадків;
  • Харківська область — 14 випадків;
  • Херсонська область — 34 випадки;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Чернівецька область — 546 випадків;
  • Черкаська область — 105 випадків;
  • Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Крім того, до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні
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