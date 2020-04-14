В Україні на COVID-19 захворіли 3372 людей: підтвердили 98 летальних випадків

Станом на ранок 14 квітня, в Україні підтвердили 270 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як повідомили у МОЗ, загальна кількість хворих – 3372 . На жаль, в Україні підтвердили 98 летальних випадків. За останню добу – 5 смертей.

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Серед хворих на коронавірус пацієнтів – 119 одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

У столиці України підтвердили 551 випадок зараження коронавірусом.

Коронавірус в Україні: області Вінницька область — 200 випадків;

Волинська область — 80 випадків;

Дніпропетровська область — 71 випадок;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 112 випадків;

Закарпатська область — 99 випадків;

Запорізька область — 89 випадків;

Івано-Франківська область — 332 випадки;

Кіровоградська область — 144 випадки;

м. Київ — 551 випадок;

Київська область — 224 випадки;

Львівська область — 136 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 26 випадків;

Рівненська область — 134 випадки;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 280 випадків;

Харківська область — 14 випадків;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 546 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Крім того, до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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