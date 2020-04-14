В Україні на COVID-19 захворіли 3372 людей: підтвердили 98 летальних випадків
Станом на ранок 14 квітня, в Україні підтвердили 270 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Як повідомили у МОЗ, загальна кількість хворих – 3372 . На жаль, в Україні підтвердили 98 летальних випадків. За останню добу – 5 смертей.
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Серед хворих на коронавірус пацієнтів – 119 одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
У столиці України підтвердили 551 випадок зараження коронавірусом.
Коронавірус в Україні: області
- Вінницька область — 200 випадків;
- Волинська область — 80 випадків;
- Дніпропетровська область — 71 випадок;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 112 випадків;
- Закарпатська область — 99 випадків;
- Запорізька область — 89 випадків;
- Івано-Франківська область — 332 випадки;
- Кіровоградська область — 144 випадки;
- м. Київ — 551 випадок;
- Київська область — 224 випадки;
- Львівська область — 136 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 69 випадків;
- Полтавська область — 26 випадків;
- Рівненська область — 134 випадки;
- Сумська область — 74 випадки;
- Тернопільська область — 280 випадків;
- Харківська область — 14 випадків;
- Херсонська область — 34 випадки;
- Хмельницька область — 22 випадки;
- Чернівецька область — 546 випадків;
- Черкаська область — 105 випадків;
- Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Крім того, до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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