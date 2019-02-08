В Україні на кір захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом
В Україні понад 53 тисяч хворих на кір, а у решті країн Європи загалом — трохи більше ніж 34 тисячі.
Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей – це найбільший показник десятиліття, пише BBC.
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У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 — в Україні. Рівень вакцинація збільшується, але цього замало, щоб зупинити поширення вірусу.
"Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих", – йдеться у повідомленні.
10 країн з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року:
- Україна — 53 218 людей
- Сербія — 5 076 людей
- Ізраїль — 2 919 людей
- Франція — 2 913 людей
- Італія — 2 517 людей
- Росія — 2 256 людей
- Грузія — 2 203 людей
- Греція — 2 193 людей
- Албанія — 1 466 людей
- Румунія — 1 087 людей
Зазначимо, щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).
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