В Україні на кір захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом

104 Читать новость на русском
Скільки людей захворіло на кір
Скільки людей захворіло на кір / pixabay.com

В Україні понад 53 тисяч хворих на кір, а у решті країн Європи загалом — трохи більше ніж 34 тисячі.

Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей – це найбільший показник десятиліття, пише BBC. 

Читайте також: Епідемія триває: у січні на кір захворіла шокуюча кількість українців

У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 — в Україні. Рівень вакцинація збільшується, але цього замало, щоб зупинити поширення вірусу. 

 
Кір – що це?
Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

"Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих", – йдеться у повідомленні.

10 країн з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року:

  • Україна — 53 218 людей
  • Сербія — 5 076 людей
  • Ізраїль — 2 919 людей
  • Франція — 2 913 людей
  • Італія — 2 517 людей
  • Росія — 2 256 людей
  • Грузія — 2 203 людей
  • Греція — 2 193 людей
  • Албанія — 1 466 людей
  • Румунія — 1 087 людей

Зазначимо, щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).


Симптоми кору

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
сьогодні
6557
Теги: Здоров'я Лікування Кір Медицина Епідемія
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 1819
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 7292
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1340
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 7708
Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
5 лютого 14:04 Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
1349
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
5 лютого 13:21 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
26780
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук