В Україні на кір захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом

В Україні понад 53 тисяч хворих на кір, а у решті країн Європи загалом — трохи більше ніж 34 тисячі.

Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей – це найбільший показник десятиліття, пише BBC.

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У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 — в Україні. Рівень вакцинація збільшується, але цього замало, щоб зупинити поширення вірусу.

Кір – що це? Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

"Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих", – йдеться у повідомленні.

10 країн з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року:

Україна — 53 218 людей

Сербія — 5 076 людей

Ізраїль — 2 919 людей

Франція — 2 913 людей

Італія — 2 517 людей

Росія — 2 256 людей

Грузія — 2 203 людей

Греція — 2 193 людей

Албанія — 1 466 людей

Румунія — 1 087 людей

Зазначимо, щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).



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