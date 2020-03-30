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В Україні на коронавірус хворіють більше жінки

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні на коронавірус COVID-19 частіше хворіють жінки. Так, із загальної кількості хворих –52% жінки.

Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

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На коронавірус в Україні, за офіційною статистикою, частіше хворіють наразі жінки –52%, чоловіків серед хворих –48%,
– заявив Ляшко.

Щодо вікової групи, серед хворих 22% – люди віком від  50 до 59 років; 21% – люди від 30 до 39 років; 20% – люди від 40 до 49 років.

Цікаво, що в світі тенденція дещо інша, на коронавірус частіше хворіють чоловіки. 


Дані про смертність від коронавірусу в світі/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування
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