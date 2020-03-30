В Україні на коронавірус хворіють більше жінки
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні на коронавірус COVID-19 частіше хворіють жінки. Так, із загальної кількості хворих –52% жінки.
Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.
Читайте також: В Україні посилюють карантинні заходи
На коронавірус в Україні, за офіційною статистикою, частіше хворіють наразі жінки –52%, чоловіків серед хворих –48%,
– заявив Ляшко.
Щодо вікової групи, серед хворих 22% – люди віком від 50 до 59 років; 21% – люди від 30 до 39 років; 20% – люди від 40 до 49 років.
Цікаво, що в світі тенденція дещо інша, на коронавірус частіше хворіють чоловіки.
Дані про смертність від коронавірусу в світі/Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина29 березня , 23:17
-
Шеф-кухар по-домашньому: як навчитись секретів кулінарії на карантинісьогодні , 10:30
-
Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: вже захворіли рівно 60 людейсьогодні , 00:11
-
На Донеччині чотири нові випадки Covid-19: усі в Маріуполі29 березня , 23:43
-
Нові 6 випадки COVID-19 виявили на Дніпропетровщині та Донеччинісьогодні , 09:47