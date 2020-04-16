В Україні на коронавірус захворіла 4161 людина

Станом на ранок 16 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 397 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомили у МОЗ. В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте також Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік

Летальних випадків – 116 (+8), 186 пацієнтів одужали, за останню добу – 43.

У Чернівецькій області підтвердили коронавірус у 662 людей, що є найбільшою кількістю по областях. У столиці України – 644 випадки.

Кількість хворих по областях: Вінницька область — 279 випадків;

Волинська область — 109 випадків;

Дніпропетровська область — 78 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 162 випадки;

Закарпатська область — 116 випадків;

Запорізька область — 115 випадків;

Івано-Франківська область — 401 випадок;

Кіровоградська область — 198 випадків;

м. Київ — 644 випадки;

Київська область — 234 випадки;

Львівська область — 166 випадків;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 73 випадки;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 204 випадки;

Сумська область — 80 випадків;

Тернопільська область — 333 випадки;

Харківська область — 40 випадків;

Херсонська область — 44 випадки;

Хмельницька область — 37 випадків;

Чернівецька область — 662 випадки;

Черкаська область — 110 випадків;

Чернігівська область — 11 випадків. Додамо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. За останню добу надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на коронавірус.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.