В Україні на коронавірус захворіла 4161 людина
Станом на ранок 16 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 397 нових випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомили у МОЗ. В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
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Летальних випадків – 116 (+8), 186 пацієнтів одужали, за останню добу – 43.
У Чернівецькій області підтвердили коронавірус у 662 людей, що є найбільшою кількістю по областях. У столиці України – 644 випадки.
Кількість хворих по областях:
Вінницька область — 279 випадків;
Волинська область — 109 випадків;
Дніпропетровська область — 78 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 162 випадки;
Закарпатська область — 116 випадків;
Запорізька область — 115 випадків;
Івано-Франківська область — 401 випадок;
Кіровоградська область — 198 випадків;
м. Київ — 644 випадки;
Київська область — 234 випадки;
Львівська область — 166 випадків;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 73 випадки;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 204 випадки;
Сумська область — 80 випадків;
Тернопільська область — 333 випадки;
Харківська область — 40 випадків;
Херсонська область — 44 випадки;
Хмельницька область — 37 випадків;
Чернівецька область — 662 випадки;
Черкаська область — 110 випадків;
Чернігівська область — 11 випадків.
Додамо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За останню добу надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на коронавірус.
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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