В Україні на коронавірус захворіли 978 медиків та 332 дитини

Про це під час пресбрифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

До теми В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19

Степанов повідомив, що за добу хворобу виявили у 12 дітей та 99 медичних працівників. Натомість 1 дитина та 4 медичних працівники одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 5106 осіб, з них 332 дитини, а також 978 медичних працівників. При цьому в цілому одужали 275 осіб, а летальних випадків 133,

– сказав Степанов.

Відомо, що найбільше випадків зараження коронавірусом серед медперсоналу зафіксували у Вінницькій області.

Додамо, що у країні за добу COVID-19 виявили у 444 людей. Натомість впродовж цього періоду у столиці виявили 65 нових випадків зараження, 26 з яких – у Києво-Печерській лаврі.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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