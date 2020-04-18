В Україні на коронавірус захворіли 978 медиків та 332 дитини
Станом на 18 квітня, в Україні коронавірус виявили у 5106 людей, з яких 978 медиків і 332 дитини.
Про це під час пресбрифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
До теми В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 5106 осіб, з них 332 дитини, а також 978 медичних працівників. При цьому в цілому одужали 275 осіб, а летальних випадків 133,
– сказав Степанов.
Відомо, що найбільше випадків зараження коронавірусом серед медперсоналу зафіксували у Вінницькій області.
Додамо, що у країні за добу COVID-19 виявили у 444 людей. Натомість впродовж цього періоду у столиці виявили 65 нових випадків зараження, 26 з яких – у Києво-Печерській лаврі.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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