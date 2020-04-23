В Україні на коронавірус захворіли понад 7 тисяч людей: за добу виявили рекордні 578 випадків

Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 578 нових випадків, з яких 123 медиків та 44 дитини. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 187 пацієнтів, натомість побороли недугу – 504 українці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Дані про коронавірус по областях України станом на 23 квітня:

Вінницька область — 353 випадки;

Волинська область — 188 випадків;

Дніпропетровська область — 186 випадків;

Донецька область — 21 випадок;

Житомирська область — 304 випадки;

Закарпатська область — 230 випадків;

Запорізька область — 146 випадків;

Івано-Франківська область — 644 випадки;

Кіровоградська область — 258 випадків;

м. Київ — 1059 випадків;

Київська область — 451 випадок;

Львівська область — 282 випадки;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 99 випадків;

Одеська область — 161 випадок;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 396 випадків;

Сумська область — 89 випадків;

Тернопільська область — 499 випадків;

Харківська область — 101 випадок;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 61 випадок;

Чернівецька область — 1140 випадків;

Черкаська область — 220 випадків;

Чернігівська область — 17 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Дослідження проводили вірусологічні референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласні лабораторії.

Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.



Як довго зберігається коронавірус на поверхнях / Інфографіка 24 Каналу

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