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В Україні на коронавірус захворіли понад 7 тисяч людей: за добу виявили рекордні 578 випадків

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Коронавірус в Україні / unsplash.com

Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 578 нових випадків, з яких 123 медиків та 44 дитини. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 187 пацієнтів, натомість побороли недугу – 504 українці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Дані про коронавірус по областях України станом на 23 квітня:

  • Вінницька область — 353 випадки;
  • Волинська область — 188 випадків;
  • Дніпропетровська область — 186 випадків;
  • Донецька область — 21 випадок;
  • Житомирська область — 304 випадки;
  • Закарпатська область — 230 випадків;
  • Запорізька область — 146 випадків;
  • Івано-Франківська область — 644 випадки;
  • Кіровоградська область — 258 випадків;
  • м. Київ — 1059 випадків;
  • Київська область — 451 випадок;
  • Львівська область — 282 випадки;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 99 випадків;
  • Одеська область — 161 випадок;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 396 випадків;
  • Сумська область — 89 випадків;
  • Тернопільська область — 499 випадків;
  • Харківська область — 101 випадок;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 61 випадок;
  • Чернівецька область — 1140 випадків;
  • Черкаська область — 220 випадків;
  • Чернігівська область — 17 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Дослідження проводили вірусологічні референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласні лабораторії.

Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.


Як довго зберігається коронавірус на поверхнях / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Новини України Міністерство охорони здоров’я Медицина Коронавірус в Україні
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