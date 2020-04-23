В Україні на коронавірус захворіли понад 7 тисяч людей: за добу виявили рекордні 578 випадків
Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 578 нових випадків, з яких 123 медиків та 44 дитини. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 187 пацієнтів, натомість побороли недугу – 504 українці.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Читайте також: В Україні стартує тестування вітчизняного препарату, який допоможе боротися з COVID-19
Дані про коронавірус по областях України станом на 23 квітня:
- Вінницька область — 353 випадки;
- Волинська область — 188 випадків;
- Дніпропетровська область — 186 випадків;
- Донецька область — 21 випадок;
- Житомирська область — 304 випадки;
- Закарпатська область — 230 випадків;
- Запорізька область — 146 випадків;
- Івано-Франківська область — 644 випадки;
- Кіровоградська область — 258 випадків;
- м. Київ — 1059 випадків;
- Київська область — 451 випадок;
- Львівська область — 282 випадки;
- Луганська область — 27 випадків;
- Миколаївська область — 99 випадків;
- Одеська область — 161 випадок;
- Полтавська область — 161 випадок;
- Рівненська область — 396 випадків;
- Сумська область — 89 випадків;
- Тернопільська область — 499 випадків;
- Харківська область — 101 випадок;
- Херсонська область — 77 випадків;
- Хмельницька область — 61 випадок;
- Чернівецька область — 1140 випадків;
- Черкаська область — 220 випадків;
- Чернігівська область — 17 випадків.
Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.
Дослідження проводили вірусологічні референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласні лабораторії.
Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як довго зберігається коронавірус на поверхнях / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
У митрополита УПЦ МП Сергія підтвердили коронавірус: що відомо22 квітня , 22:59
-
Як лікують коронавірус та чому немає ефективних препаратівсьогодні , 08:30
-
ВООЗ очікує на зростання спалаху епідемії коронавірусу у Східній Європі22 квітня , 21:52
-
В Україні стартує тестування вітчизняного препарату, який допоможе боротися з COVID-1922 квітня , 22:17
-
Перший випадок COVID-19 у Чернігові: коронавірус до міста, ймовірно, потрапив із Росіїсьогодні , 01:05
-
Жінку годинами возили між лікарнями в Сумах, поки вона не померла: деталі22 квітня , 23:55