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В Україні на коронавірус захворіли вже понад 3 тисячі людей

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Скільки людей захворіли на коронавірус в Україні / unsplash.com

За останню добу в Україні підтвердили нові 325 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, загальне число хворих становить – 3 102. Внаслідок ускладнення COVID-19 померли майже сотня українців, з них 47 чоловіків та 46 жінок.

На амбулаторному лікуванні перебувають 1 731 хворий. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька область — 194 випадки (8 одужали);
  • Волинська область — 78 випадків (2 одужали);
  • Дніпропетровська область — 60 випадків (5 одужали);
  • Донецька область — 11 випадків (1 одужав);
  • Житомирська область — 94 випадки;
  • Закарпатська область — 92 випадки (3 одужали);
  • Запорізька область — 85 випадків (10 одужали);
  • Івано-Франківська область — 300 випадків (12 одужали);
  • м. Київ — 495 випадків;
  • Київська область — 216 випадків (9 одужали);
  • Кіровоградська область — 142 випадки;
  • Львівська область — 124 випадки (6 одужали);
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 125 випадків (7 одужали);
  • Сумська область — 74 випадки (2 одужали);
  • Тернопільська область — 273 випадки (7 одужали);
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 22 випадки (3 одужали);
  • Черкаська область — 102 випадки (1 одужав);
  • Чернівецька область — 462 випадки (21 одужав);
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Важливо! Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 – ти років (86%). 

У МОЗ повідомили, що 97 людей вже вдалося одужати, з них у 2 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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