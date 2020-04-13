В Україні на коронавірус захворіли вже понад 3 тисячі людей

За останню добу в Україні підтвердили нові 325 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, загальне число хворих становить – 3 102. Внаслідок ускладнення COVID-19 померли майже сотня українців, з них 47 чоловіків та 46 жінок.

На амбулаторному лікуванні перебувають 1 731 хворий. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область — 194 випадки (8 одужали);

Волинська область — 78 випадків (2 одужали);

Дніпропетровська область — 60 випадків (5 одужали);

Донецька область — 11 випадків (1 одужав);

Житомирська область — 94 випадки;

Закарпатська область — 92 випадки (3 одужали);

Запорізька область — 85 випадків (10 одужали);

Івано-Франківська область — 300 випадків (12 одужали);

м. Київ — 495 випадків;

Київська область — 216 випадків (9 одужали);

Кіровоградська область — 142 випадки;

Львівська область — 124 випадки (6 одужали);

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 125 випадків (7 одужали);

Сумська область — 74 випадки (2 одужали);

Тернопільська область — 273 випадки (7 одужали);

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 22 випадки (3 одужали);

Черкаська область — 102 випадки (1 одужав);

Чернівецька область — 462 випадки (21 одужав);

Чернігівська область — 9 випадків.

Важливо! Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 – ти років (86%).

У МОЗ повідомили, що 97 людей вже вдалося одужати, з них у 2 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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