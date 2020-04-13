В Україні на коронавірус захворіли вже понад 3 тисячі людей
За останню добу в Україні підтвердили нові 325 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, загальне число хворих становить – 3 102. Внаслідок ускладнення COVID-19 померли майже сотня українців, з них 47 чоловіків та 46 жінок.
На амбулаторному лікуванні перебувають 1 731 хворий. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
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Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька область — 194 випадки (8 одужали);
- Волинська область — 78 випадків (2 одужали);
- Дніпропетровська область — 60 випадків (5 одужали);
- Донецька область — 11 випадків (1 одужав);
- Житомирська область — 94 випадки;
- Закарпатська область — 92 випадки (3 одужали);
- Запорізька область — 85 випадків (10 одужали);
- Івано-Франківська область — 300 випадків (12 одужали);
- м. Київ — 495 випадків;
- Київська область — 216 випадків (9 одужали);
- Кіровоградська область — 142 випадки;
- Львівська область — 124 випадки (6 одужали);
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 69 випадків;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 125 випадків (7 одужали);
- Сумська область — 74 випадки (2 одужали);
- Тернопільська область — 273 випадки (7 одужали);
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 22 випадки (3 одужали);
- Черкаська область — 102 випадки (1 одужав);
- Чернівецька область — 462 випадки (21 одужав);
- Чернігівська область — 9 випадків.
Важливо! Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 – ти років (86%).
У МОЗ повідомили, що 97 людей вже вдалося одужати, з них у 2 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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