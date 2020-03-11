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В Україні не приховують випадки зараження коронавірусом

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Віктор Ляшко заявив, що Україна не приховує кількість хворих на коронавірус

Головний санлікар Віктор Ляшко запевнив, що українські медики не приховують випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Головний лікар Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу запевнив, що українські медики не приховують випадки зараження Covid-19. 

Важливо В Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом, – Сюмар

За його словами, кількість хворих у сусідніх країнах не набагато більша, ніж в Україні. Це зумовлено тим, що на Сході Європи ми не бачимо такого сплеску, як в Італії, Німеччині, Франції.

Також Ляшко додав, що Україна очікує та прогнозує зростання кількості інфікованих. Тому закликав українців з підозрою на коронавірус звертатися до лікарів.

Що відомо про карантин в Україні? Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні.

До 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення. 

Також уряд заборонив проведення масових заходів, де запланована участь 200 та більше осіб. Заборона не стосується заходів державної необхідності. А от проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів. 

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Медицина
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