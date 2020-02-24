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В Україні не збираються відновлювати санепідемслужбу

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Санепідемслужба в Україні / Інформатор

В Україні не будуть відновлювати санітарно-епідеміологічну службу, яку ліквідували у травні 2017 році. Втім, найближчим часом обіцяють відновити систему готовності до реагування.

Нову систему під час брифінгу анонсував заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Нині виконання функцій ліквідованої служби забезпечують Міністерство охорони здоров'я, Держпраці та Держпродспоживслужба.

Ми збираємось відновлювати не санітарно-епідеміологічну службу, ми збираємось відновлювати систему готовності до реагування, в тому числі епідеміологічної безпеки, радіологічної безпеки і безпеки, пов’язаної з токсикологічним характером,
– заявив Віктор Ляшко.

Санепідемслужба в Україні
В Україні не відновлять санепідемслужбу / Unsplash

Ляшко вважає, що це буде комплексний підхід, тому відновлювати санітарно-епідеміологічну службу не доцільно. Натомість нова система буде забезпечувати санітарно епідеміологічний нагляд і готовність до реагування

І вона буде відновлена найближчим часом,
– додав заступник Міністерки охорони здоров'я. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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