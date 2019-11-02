В Україні немає епідемії дифтерії, – Скалецька

Ситуація з дифтерією в Україні перебуває під контролем і про епідемію не мовиться. При цьому країна отримає цього року загалом 450 флаконів сироватки проти дифтерії.

"Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем", – запевнила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв’ю "ВВС News Україна".

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Вона повідомила, що у 2018 році в Україні на дифтерію захворіли 10 осіб. При цьому використали 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності. Тобто 141 флакон – це і була потреба України у сироватці, уточнила Скалецька.

Станом на 2019 рік в Україні є 200 флаконів сироватки. Ще 150 чи 170 флаконів державі передадуть міжнародні організації як гуманітарну допомогу. Ще 100 флаконів нададуть посольства, якщо буде така необхідність.

Насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки, і цієї кількості ліків достатньо,

– запевнила голова МОЗ.

Ліки розподілені в регіонах, і області обмінюються між собою. Кількості вакцин достатньо, щоб підняти рівень вакцинації, додала Скалецька.

Що таке дифтерія? Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози та органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Що відомо про ситуацію з дифтерією в Україні?

У 2019 році надійшло 31 повідомлення про підозру на дифтерію, у 21 випадку діагноз був підтверджений:

2 випадки були зареєстровані на початку року на Луганщині,

15 випадків у жовтні – в Ужгороді серед студентів-іноземців,

3 випадки – в Києві,

1 випадок – у Харківській області.

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