В Україні немає епідемії дифтерії, – Скалецька

8 Читать новость на русском
Зоряна Скалецька запевнила, що епідемії дифтерії в Україні немає
Зоряна Скалецька запевнила, що епідемії дифтерії в Україні немає / facebook.com/zoryana.chernenko

Ситуація з дифтерією в Україні перебуває під контролем і про епідемію не мовиться. При цьому країна отримає цього року загалом 450 флаконів сироватки проти дифтерії.

"Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем", – запевнила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв’ю "ВВС News Україна".

Читайте також: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування

Вона повідомила, що у 2018 році в Україні на дифтерію захворіли 10 осіб. При цьому використали 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності. Тобто 141 флакон – це і була потреба України у сироватці, уточнила Скалецька.

Станом на 2019 рік в Україні є 200 флаконів сироватки. Ще 150 чи 170 флаконів державі передадуть міжнародні організації як гуманітарну допомогу. Ще 100 флаконів нададуть посольства, якщо буде така необхідність.

Насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки, і цієї кількості ліків достатньо,
– запевнила голова МОЗ.

Ліки розподілені в регіонах, і області обмінюються між собою. Кількості вакцин достатньо, щоб підняти рівень вакцинації, додала Скалецька.

Що таке дифтерія? Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози та органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Що відомо про ситуацію з дифтерією в Україні?

У 2019 році надійшло 31 повідомлення про підозру на дифтерію, у 21 випадку діагноз був підтверджений:

  • 2 випадки були зареєстровані на початку року на Луганщині,
  • 15 випадків у жовтні – в Ужгороді серед студентів-іноземців,
  • 3 випадки – в Києві,
  • 1 випадок – у Харківській області.

симптоми дифтерії Україна

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 1 листопада: скандал з Макроном, зарплати депутатів і розведення військ
сьогодні
2537
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Здорове життя Здоров'я Дифтерія в Україні Епідемія Вакцинація Профілактика захворювань Зоряна Скалецька Міністерство охорони здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
1 листопада 16:47 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Ірина Полицька 2367
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 49574
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Вікторія Кутьїна 36143
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
3767
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 2654
Новини
Більше новин
Залиште відгук