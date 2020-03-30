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В Україні обрали 240 лікарень для пацієнтів з коронавірусом: чим вони забезпечені

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В Україні обрали 240 лікарень для пацієнтів з коронавірусом: там є апарати ШВЛ / radiosvoboda.org

В Україні 240 закладів були визначені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Це – лікарні першої хвилі, які першими прийматимуть пацієнтів з COVID-19. Список цих лікарень збільшуватиметься у разі необхідності.

"За моїм розпорядженням і після засідання уряду було визначено лікарні так званої першої хвилі – їх понад 240, – які призначені для прийому хворих з коронавірусною хворобою. До цих лікарень можуть додаватись приватні заклади, інші заклади центральних органів виконавчої влади, МВС, СБУ, а також Академії меднаук", – сказав 30 березня на брифінгу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Важливо Що робити, якщо вам відмовляють в тестуванні на коронавірус

Він зауважив, що ці 240 закладів охорони здоров’я є в підпорядкуванні у структурних підрозділах обласних державних адміністрацій: "Саме вони по маршруту пацієнта будуть першими приймати хворих на коронавірусну хворобу".

Ляшко також повідомив, що перелік цих лікарень є на сайтах МОЗ та Національної служби здоров’я.

Пріоритетним критерієм вибору цих 240 лікарень було визначено безпеку пацієнтів – щоб госпіталізовані з COVID-19 отримували всі необхідні медпослуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану. А ті пацієнти, які потрапили до лікарні з приводу інших захворювань, – не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування, повідомили на сайті МОЗ.

Усі 240 лікарень мають необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус:

  • 4,1 тисячі місць для ізоляції хворих.
  • 67 тисяч ліжок-місць.
  • Кількість апаратів штучної вентиляції легень складає понад 1800 одиниць.
  • У лікарнях працюють 5855 лікарів – інфекціоністи, анестезіологи, терапевти та педіатри.

У МОЗ наголосили, що цей перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми коронавірусу, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю.

За виявлення симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А за наявності важких симптомів – температура вище 38 градусів, яка не збивається, та утруднене дихання – телефонувати на 103.

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Дивіться відео з брифінгу Віктора Ляшка:

Зауважимо, що станом на ранок 30 березня в Україні підтвердили коронавірус у 480 людей. За останню добу підтвердили 62 нових випадків захворювання. Померли від недуги 11 людей.

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Як уберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Міністерство охорони здоров’я Лікування Віктор Ляшко Лікарня
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