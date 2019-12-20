В Україні обрали найкращу сімейну лікарку: що відомо про її роботу

В Україні назвали найкращого сімейного лікаря України – нею стала львів'янка Ірина Гнатів, яку підтримали понад 10 тисяч людей.

Загалом на обліку в сімейної лікарки майже дві тисячі людей.

"Насправді, не встигаю. Люди деколи ображаються, тому що я не можу приділити належної уваги. Але ми зідзвонюємося, ми на телефоні – постійно онлайн. Людина може прийти і після роботи, я відкрию двері й прийму", – розповіла Ірина Гнатів.

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Пацієнти певні: їхня лікарка – найкраща. Відтак, активно підтримали Ірину Гнатів на конкурсі "Сімейний лікар 2019 року". За таке звання вона змагалась із понад 20 іншими медиками з України. Переможця визначали онлайн. Голоси за Ірину онлайн віддали більше десяти тисяч людей – і пацієнти, і колеги з друзями.



Ірина Гнатів

В першу чергу, це хороша людина. Коли молодий спеціаліст приходить вперше на роботу після університету – це лячно. Але під її керівництвом, ми ці перешкоди долаємо,

– сказала сімейна лікарка Анна Величко.

Одне із головних досягнень Ірини Гнатів – оновлення лабораторії, де результати аналізу пацієнти отримують менше, ніж за хвилину. Та зупинятись медик на цьому не збирається.

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"Хочеться ще більше працювати, більше розвивати медицину в моєму цьому селі – Давидів. Це мій рідний дім, фактично, і я хочу, щоб у мене було найкраще", – наголосила Ірина Гнатів.