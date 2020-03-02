В Україні перевіряють ще 4 людей з підозрою на коронавірус
Нині жоден попередній випадок підозри на коронавірус не підтвердився. Однак до медичних закладів звернулися 4 особи з підозрою на коронавірус.
Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу.
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Також він додав, що в Україні продовжується температурний скринінг на кордоні. Вже перевірили 540 тисяч осіб. У всіх, в кого виявляють температуру, спочатку оглядають епідеміологи та медичні працівники.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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