В Україні перевіряють ще 4 людей з підозрою на коронавірус

Нині жоден попередній випадок підозри на коронавірус не підтвердився. Однак до медичних закладів звернулися 4 особи з підозрою на коронавірус.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу.

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Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко “Нині в Україні перевіряють 4 людей на коронавірус. Троє з міста Києва й одна особа з Чернівецької області. У столиці цю підозру зафіксували в іноземців, які перебувають в Україні та звернулися за медичною допомогою. В Чернівцях – людина повернулася з Італії”.

Також він додав, що в Україні продовжується температурний скринінг на кордоні. Вже перевірили 540 тисяч осіб. У всіх, в кого виявляють температуру, спочатку оглядають епідеміологи та медичні працівники.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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