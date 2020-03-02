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В Україні перевіряють ще 4 людей з підозрою на коронавірус

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На коронавірус перевірять ще 4 особи / Unsplash

Нині жоден попередній випадок підозри на коронавірус не підтвердився. Однак до медичних закладів звернулися 4 особи з підозрою на коронавірус.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу.

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Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко
“Нині в Україні перевіряють 4 людей на коронавірус. Троє з міста Києва й одна особа з Чернівецької області. У столиці цю підозру зафіксували в іноземців, які перебувають в Україні та звернулися за медичною допомогою. В Чернівцях – людина повернулася з Італії”.

Також він додав, що в Україні продовжується температурний скринінг на кордоні. Вже перевірили 540 тисяч осіб. У всіх, в кого виявляють температуру, спочатку оглядають епідеміологи та медичні працівники.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Італії: 34 людей померло, кількість хворих зросла
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Коронавірус Covid-19 Віктор Ляшко Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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