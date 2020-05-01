В Україні підтвердили 10 861 випадок зараження коронавірусом
В Україні коронавірусну інфекцію лабораторно виявили у 10861 людини. За останню добу кількість хворих збільшилася на 455.
Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 1 травня.
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Станом на 1 травня в Україні вже 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальних, 1413 пацієнтів одужали.
Так, кількість смертей за останню добу збільшилася на 11. Більша частина летальних випадків супроводжувалася хронічними захворюваннями.
За добу число хворих зросло на 455. З них – 37 дітей і 91 медпрацівник. Всього 30 травня 121 особа була госпіталізована.
Найбільша кількість хворих зафіксована у Чернівецькій області – 1667. На другому місці антирейтингу хворих українців займає місто Київ – 1453.
Степанов наголосив, що з 11 травня в Україні почнуться послаблення карантинних обмежень.
Кількість хворих на коронавірус в областях України:
Вінницька область — 425 випадків;
Волинська область — 307 випадків;
Дніпропетровська область — 364 випадки;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 390 випадків;
Закарпатська область — 432 випадки;
Запорізька область — 260 випадків;
Івано-Франківська область — 899 випадків;
Кіровоградська область — 392 випадки;
м. Київ — 1453 випадки;
Київська область — 694 випадки;
Львівська область — 454 випадки;
Луганська область — 35 випадків;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 296 випадків;
Полтавська область — 211 випадків;
Рівненська область — 658 випадків;
Сумська область — 103 випадки;
Тернопільська область — 793 випадки;
Харківська область — 274 випадки;
Херсонська область — 120 випадків;
Хмельницька область — 92 випадки;
Чернівецька область — 1667 випадків;
Черкаська область — 296 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року їх було 30316.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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