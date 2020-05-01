В Україні підтвердили 10 861 випадок зараження коронавірусом

В Україні коронавірусну інфекцію лабораторно виявили у 10861 людини. За останню добу кількість хворих збільшилася на 455.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 1 травня.

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Станом на 1 травня в Україні вже 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальних, 1413 пацієнтів одужали.

Так, кількість смертей за останню добу збільшилася на 11. Більша частина летальних випадків супроводжувалася хронічними захворюваннями.

За добу число хворих зросло на 455. З них – 37 дітей і 91 медпрацівник. Всього 30 травня 121 особа була госпіталізована.

Найбільша кількість хворих зафіксована у Чернівецькій області – 1667. На другому місці антирейтингу хворих українців займає місто Київ – 1453.

Степанов наголосив, що з 11 травня в Україні почнуться послаблення карантинних обмежень.

Кількість хворих на коронавірус в областях України:

Вінницька область — 425 випадків;

Волинська область — 307 випадків;

Дніпропетровська область — 364 випадки;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 390 випадків;

Закарпатська область — 432 випадки;

Запорізька область — 260 випадків;

Івано-Франківська область — 899 випадків;

Кіровоградська область — 392 випадки;

м. Київ — 1453 випадки;

Київська область — 694 випадки;

Львівська область — 454 випадки;

Луганська область — 35 випадків;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 296 випадків;

Полтавська область — 211 випадків;

Рівненська область — 658 випадків;

Сумська область — 103 випадки;

Тернопільська область — 793 випадки;

Харківська область — 274 випадки;

Херсонська область — 120 випадків;

Хмельницька область — 92 випадки;

Чернівецька область — 1667 випадків;

Черкаська область — 296 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року їх було 30316.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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