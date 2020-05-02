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В Україні підтвердили 11 411 випадків зараження коронавірусом

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Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні / pixabay.com

В Україні офіційно 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 пацієнтів померли, ще 1498 людей змогли побороти інфекцію. За минулу добу діагностували 550 нових випадків зараження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Кількість випадків COVID-19 по областях України станом на 2 травня:

  • Вінницька область — 427 випадків;
  • Волинська область — 315 випадків;
  • Дніпропетровська область — 436 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 393 випадки;
  • Закарпатська область — 496 випадків;
  • Запорізька область — 267 випадків;
  • Івано-Франківська область — 942 випадки;
  • Кіровоградська область — 394 випадки;
  • м. Київ — 1494 випадки;
  • Київська область — 747 випадків;
  • Львівська область — 465 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 140 випадків;
  • Одеська область — 329 випадків;
  • Полтавська область — 212 випадків;
  • Рівненська область — 689 випадків;
  • Сумська область — 105 випадків;
  • Тернопільська область — 823 випадки;
  • Харківська область — 311 випадків;
  • Херсонська область — 121 випадок;
  • Хмельницька область — 98 випадків;
  • Чернівецька область — 1745 випадків;
  • Черкаська область — 304 випадки;
  • Чернігівська область — 51 випадок.

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Лікування
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