В Україні підтвердили 11 411 випадків зараження коронавірусом

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Читайте також: Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.