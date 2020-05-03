В Україні підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19
В Україні зафіксували 502 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Всього хворих в країні – близько 12 тисяч.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
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Так, за останню добу кількість хворих зросла на 502. Всього з початку епідемії в Україні лабораторно виявили зараження у 11 913 громадян.
Серед хворих за останню добу COVID-19 виявили у 58 дітей 75 медпрацівників. Найбільшу кількість хворих виявили в Одеській (+80), Чернівецьків (+73) і Тернопільській (+45) областях. 113 людей були госпіталізовані.
На жаль, підтверджено 9 нових летальних випадків. Загальна кількість смертей, спричинених коронавірусною інфекцією, – 288.
1 547 (+49) пацієнтам вдалося одужати.
Скільки хворих в областях:
Вінницька область — 435 випадків;
Волинська область — 324 випадки;
Дніпропетровська область — 448 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 423 випадки;
Закарпатська область — 508 випадків;
Запорізька область — 275 випадків;
Івано-Франківська область — 965 випадків;
Кіровоградська область — 397 випадків;
м. Київ — 1511 випадків;
Київська область — 784 випадки;
Львівська область — 473 випадки;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 149 випадків;
Одеська область — 409 випадків;
Полтавська область — 222 випадки;
Рівненська область — 726 випадків;
Сумська область — 110 випадків;
Тернопільська область — 868 випадків;
Харківська область — 348 випадків;
Херсонська область — 136 випадків;
Хмельницька область — 115 випадків;
Чернівецька область — 1818 випадків;
Черкаська область — 308 випадків;
Чернігівська область — 54 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року їх було 31724.
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