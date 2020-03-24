В Україні підтвердили 11 нових випадків зараження коронавірусом
В Україні підтвердили ще 11 нових випадків захворювання на коронавірус. Одразу 10 нових випадків зафіксовано у Київській області, ще один – у Тернопільській.
Станом на ранок 24 березня в Україні вже 84 підтверджених випадків, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Важливо Новини про коронавірус 23 березня: Шмигаль проти надзвичайного стану, Британія пішла на карантин
Де в Україні зафіксовані випадки коронавірусу:
- м. Київ — 29 випадків;
- Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
- Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
- Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
- Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
- Львівська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Черкаська область — 1 випадок.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від початку року надійшло вже 756 повідомлень про підозру на коронавірус.
Що ще відомо про коронавірус в Україні?Станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено три випадки смерті через коронавірус. Та є і хороші новини – у Чернівцях вилікувався перший хворий.
Жертвами інфекції стали 33-річна жінка з Чернівецької області, 56-річна франківчанка, а також 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області.