В Україні підтвердили 11 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні підтвердили ще 11 нових випадків захворювання на коронавірус. Одразу 10 нових випадків зафіксовано у Київській області, ще один – у Тернопільській.

Станом на ранок 24 березня в Україні вже 84 підтверджених випадків, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Де в Україні зафіксовані випадки коронавірусу:

м. Київ — 29 випадків;

Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);

Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби ;

; Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби ;

; Львівська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Черкаська область — 1 випадок.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від початку року надійшло вже 756 повідомлень про підозру на коронавірус.

Що ще відомо про коронавірус в Україні?Станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено три випадки смерті через коронавірус. Та є і хороші новини – у Чернівцях вилікувався перший хворий.



Жертвами інфекції стали 33-річна жінка з Чернівецької області, 56-річна франківчанка, а також 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області.