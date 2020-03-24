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В Україні підтвердили 11 нових випадків зараження коронавірусом

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В Україні вже 84 хворих на коронавірус / texastribune.org

В Україні підтвердили ще 11 нових випадків захворювання на коронавірус. Одразу 10 нових випадків зафіксовано у Київській області, ще один – у Тернопільській.

Станом на ранок 24 березня в Україні вже 84 підтверджених випадків, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Де в Україні зафіксовані випадки коронавірусу:

  • м. Київ — 29 випадків;
  • Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
  • Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
  • Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Черкаська область — 1 випадок.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від початку року надійшло вже 756 повідомлень про підозру на коронавірус.

Що ще відомо про коронавірус в Україні?Станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено три випадки смерті через коронавірус. Та є і хороші новини – у Чернівцях вилікувався перший хворий.

Жертвами інфекції стали 33-річна жінка з Чернівецької області, 56-річна франківчанка, а також 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області.

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я
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