В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли
Станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтвердили зараження коронавірусом COVID-19 у 1251 людини.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ. В Україні у 1251 людей підтвердили коронавірус. Зафіксовано 32 летальних випадки і 25 – одужання пацієнтів.
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Скільки людей заразилося коронавірусом по областях:
- Вінницька область — 75 випадків;
- Волинська область — 19 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 28 випадків;
- Запорізька область — 39 випадків;
- Івано-Франківська область — 105 випадків;
- Кіровоградська область — 37 випадків;
- м. Київ — 225 випадків;
- Київська область — 82 випадки;
- Львівська область — 15 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 26 випадків;
- Полтавська область — 9 випадків;
- Рівненська область — 38 випадків;
- Сумська область — 49 випадків;
- Тернопільська область — 160 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 10 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 220 випадків;
- Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
- Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні, додали у МОЗ.
Також до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло є таких 5493 повідомлень.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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