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В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли

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В Україні підтвердили 1251 випадків зараження коронавірусом / Getty Images

Станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтвердили зараження коронавірусом COVID-19 у 1251 людини.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. В Україні у 1251 людей підтвердили коронавірус. Зафіксовано 32 летальних випадки і 25 – одужання пацієнтів.

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Скільки людей заразилося коронавірусом по областях:

  • Вінницька область — 75 випадків;
  • Волинська область — 19 випадків;
  • Дніпропетровська область — 14 випадків;
  • Донецька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 28 випадків;
  • Запорізька область — 39 випадків;
  • Івано-Франківська область — 105 випадків;
  • Кіровоградська область — 37 випадків;
  • м. Київ — 225 випадків;
  • Київська область — 82 випадки;
  • Львівська область — 15 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 26 випадків;
  • Полтавська область — 9 випадків;
  • Рівненська область — 38 випадків;
  • Сумська область — 49 випадків;
  • Тернопільська область — 160 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 10 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 220 випадків;
  • Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні, додали у МОЗ.

Також до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло є таких 5493 повідомлень.

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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