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В Україні підтвердили 1892 випадки COVID-19: плюс 224 за добу

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Скільки хворих на коронавірус в Україні / unsplash.com

В Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу виявили 224 нові випадки, з них 8 дітей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

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Кількість хворих на COVID-19 по областях: 

  • Вінницька область – 102 випадки;
  • Волинська область – 38 випадків;
  • Дніпропетровська область – 41 випадок;
  • Донецька область – 11 випадків;
  • Житомирська область – 31 випадок;
  • Закарпатська область – 51 випадок;
  • Запорізька область – 47 випадків;
  • Івано-Франківська область – 218 випадків;
  • Кіровоградська область – 78 випадків;
  • м. Київ – 300 випадків;
  • Київська область – 130 випадків;
  • Львівська область – 61 випадок;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Одеська область – 43 випадки;
  • Полтавська область – 19 випадків;
  • Рівненська область – 64 випадки;
  • Сумська область – 56 випадків;
  • Тернопільська область – 169 випадків;
  • Харківська область – 5 випадків;
  • Херсонська область – 18 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Чернівецька область – 302 випадки;
  • Черкаська область – 80 випадків;
  • Чернігівська область – 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Скільки хворих на коронавірус в Україні сьогодні/Фото: МОЗ

 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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