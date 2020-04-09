В Україні підтвердили 1892 випадки COVID-19: плюс 224 за добу
В Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу виявили 224 нові випадки, з них 8 дітей.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
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Кількість хворих на COVID-19 по областях:
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 38 випадків;
- Дніпропетровська область – 41 випадок;
- Донецька область – 11 випадків;
- Житомирська область – 31 випадок;
- Закарпатська область – 51 випадок;
- Запорізька область – 47 випадків;
- Івано-Франківська область – 218 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- м. Київ – 300 випадків;
- Київська область – 130 випадків;
- Львівська область – 61 випадок;
- Луганська область – 3 випадки;
- Одеська область – 43 випадки;
- Полтавська область – 19 випадків;
- Рівненська область – 64 випадки;
- Сумська область – 56 випадків;
- Тернопільська область – 169 випадків;
- Харківська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Чернівецька область – 302 випадки;
- Черкаська область – 80 випадків;
- Чернігівська область – 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні сьогодні/Фото: МОЗ
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