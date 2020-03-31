В Україні підтвердили 645 випадків зараження коронавірусом

Станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від коронавірусної інфекції.

Загалом 10 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, повідомляє МОЗ у фейсбуці.

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Наразі у МОЗ не уточнили, де саме зафіксували нові випадки коронавірусної інфекції.

Водночас мер Чернівців Олексій Каспрук під час вечірнього брифінгу заявив, що на Буковині уже більше 100 інфікованих.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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