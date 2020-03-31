В Україні підтвердили 645 випадків зараження коронавірусом
Станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від коронавірусної інфекції.
Загалом 10 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, повідомляє МОЗ у фейсбуці.
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Наразі у МОЗ не уточнили, де саме зафіксували нові випадки коронавірусної інфекції.
Водночас мер Чернівців Олексій Каспрук під час вечірнього брифінгу заявив, що на Буковині уже більше 100 інфікованих.
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