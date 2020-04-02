В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

В Україні підтвердили ще 10 нових випадків захворювання на коронавірус. Станом на ранок 2 квітня загальна кількість підтверджених випадків становить вже 804.

Про нові випадки захворювання на коронавірус повідомляє Центр громадського здоров'я України. До слова Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію Через коноравірусну інфекцію в Україні померли вже 20 людей. Втім є і добрі новини – 13 людей, які раніше хворіли на коронавірус, змогли одужати. Географія поширення коронавірусу в Україні: місто Київ – 160 випадків;

Чернівецька область – 143 випадки;

Тернопільська область – 106 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Київська область – 64 випадки;

Черкаська область – 54 випадки;

Вінницька область – 51 випадок;

Сумська область – 26 випадків;

Запорізька область – 19 випадків;

Рівненська область – 19 випадків;

Одеська область – 14 випадків;

Львівська область – 11 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 10 випадків;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Донецька область – 7 випадків;

Житомирська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Херсонська область – 4 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 1 випадок;

Харківська область – 1 випадок. Новина доповнюється...