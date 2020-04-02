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В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

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В Україні 2 квітня підтвердили 10 нових випадків захворювання на коронавірус / creativemarket.com

В Україні підтвердили ще 10 нових випадків захворювання на коронавірус. Станом на ранок 2 квітня загальна кількість підтверджених випадків становить вже 804.

Про нові випадки захворювання на коронавірус повідомляє Центр громадського здоров'я України.

До слова Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію

Через коноравірусну інфекцію в Україні померли вже 20 людей. Втім є і добрі новини – 13 людей, які раніше хворіли на коронавірус, змогли одужати.

Географія поширення коронавірусу в Україні:

  • місто Київ – 160 випадків;
  • Чернівецька область – 143 випадки;
  • Тернопільська область – 106 випадків;
  • Івано-Франківська область – 74 випадки;
  • Київська область – 64 випадки;
  • Черкаська область – 54 випадки;
  • Вінницька область – 51 випадок;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Запорізька область – 19 випадків;
  • Рівненська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 11 випадків;
  • Волинська область – 10 випадків;
  • Дніпропетровська область – 10 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Донецька область – 7 випадків;
  • Житомирська область – 6 випадків;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Херсонська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Чернігівська область – 3 випадки;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 1 випадок.

Новина доповнюється...

Автор: Василь Денисюк
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Лікування
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