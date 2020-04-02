В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу
В Україні підтвердили ще 10 нових випадків захворювання на коронавірус. Станом на ранок 2 квітня загальна кількість підтверджених випадків становить вже 804.
Про нові випадки захворювання на коронавірус повідомляє Центр громадського здоров'я України.
До слова Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Через коноравірусну інфекцію в Україні померли вже 20 людей. Втім є і добрі новини – 13 людей, які раніше хворіли на коронавірус, змогли одужати.
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- місто Київ – 160 випадків;
- Чернівецька область – 143 випадки;
- Тернопільська область – 106 випадків;
- Івано-Франківська область – 74 випадки;
- Київська область – 64 випадки;
- Черкаська область – 54 випадки;
- Вінницька область – 51 випадок;
- Сумська область – 26 випадків;
- Запорізька область – 19 випадків;
- Рівненська область – 19 випадків;
- Одеська область – 14 випадків;
- Львівська область – 11 випадків;
- Волинська область – 10 випадків;
- Дніпропетровська область – 10 випадків;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Донецька область – 7 випадків;
- Житомирська область – 6 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 4 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Харківська область – 1 випадок.
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