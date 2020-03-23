В Україні планують створити мобільні групи для виявлення коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я розглядає питання створення мобільних груп, які будуть допомагати сімейним лікарям діагностувати коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також на тему: Люди з легкою формою коронавірусу будуть лікуватися вдома з самоізоляцією

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко “Ми розглядаємо питання створення додаткових мобільних груп, які будуть допомагати сімейним лікарям. Вони будуть тими, хто першими зустрічатимуться з хворими. Спочатку в телефонному режимі, потім приймається рішення про вихід до них додому, щоб діагностувати хворобу, проводити швидкі тести. Після цього будуть приймати рішення про подальше лікування хворого”.

За його словами, за необхідності хворого госпіталізують та будуть надавати допомогу у відділеннях інтенсивної терапії. Зараз у МОЗ переглядають стандарти надання медичної допомоги тому що постійно відбуваються оновлення інформації.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.