В Україні по-іншому лікуватимуть ВІЛ

Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий клінічний протокол лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. Це найновіші рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які також включають аспект громадського здоров'я.

Новий клінічний протокол із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції затвердили 5 червня.

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Відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, незалежно від кількості вірусу в крові, має право отримувати безоплатне лікування пожиттєво.

Україна стала першою країною усіх країн Східної Європи та Центральної Азії, яка офіційно перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ.

Новий підхід передбачає схему лікування, до якої включено препарат з долутегравіром.З цією діючою речовиною був розроблений комбінований препарат, який виробляє 9 компаній.

Одна доза стала у 6 разів дешевшою і тепер для України вона коштує 5 грн 40 копійок. Через поєднання кілька діючих речовин, пацієнту буде достатньо приймати одну таблетку кожного дня.

ВІЛ – симптоми Втома і швидка стомлюваність; Підвищення температури або лихоманка; Збільшення лімфовузлів на шиї; Втрата ваги; Гіпергідроз (підвищена пітливість); Грибкові інфекції (мається на увазі й грибок нігтів і стоп, і молочниця й ін.)

Протокол передбачає, що ВІЛ можна діагностувати за допомогою двох швидких тестів різних виробників. Це дозволить швидше поставити людину на облік, відповідно, швидше розпочати лікування та досягнути цілей Глобальної стратегії ЮНЕЙДС 90-90-90.

Окрім цього, новий протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції. Препарати PrEP (pre-exposure prophylaxis), які з минулого року є в Україні, рекомендується вживати людям з груп ризику:

людям, що перебувають у дискордантних парах (у випадку коли один партнер є ВІЛ-позитивним, а інший — ні);

чоловікам, що практикують секс із чоловіками;

людям, що вживають ін'єкційні наркотики;

людям, що надають сексуальні послуги за винагороду.

Змінився підхід громадського здоров'я для лікування та профілактики ВІЛ. Він передбачає, що медичні послуги з виявлення, профілактики та лікування ВІЛ надаватимуться комплексно.

Основні елементи підходу громадського здоров'я при лікуванні ВІЛ

використання спрощених формулярів лікарських засобів; широке застосування комбінацій з фіксованою дозою для лікування першого ряду у дорослих, підлітків та дітей; надання медичної допомоги та лікарських засобів пацієнтам в місці надання медичних послуг безкоштовно; децентралізація та інтеграція послуг, в т.ч. перерозподіл обов'язків та застосування спрощеного підходу до клінічного моніторингу.

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