В Україні почала працювати електронна картка: що змінилося

З 1 березня в Україні в тестовому режимі запрацювала електронна медична картка в електронній системі охорони здоров’я.

Працювати з електронною медичною картою розпочинають сімейні лікарі, терапевти та педіатри тих медзакладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я та мають контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Таких закладів первинної медичної допомоги понад 1200.

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На першому етапі вносити інформацію про візити пацієнтів до електронної медичної карти лікарі будуть в тестовому режимі. З травня 2019 року ведення запису візиту пацієнта в електронній системі охорони здоров’я для лікарів буде обов’язковим.

Зараз пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку, але у планах є і запуск персонального кабінету пацієнта. За необхідності лікар зможе роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок, де міститиметься причина звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.

Передбачається, що з другої половини поточного року записи в електронній медкартці зможуть робити спеціалісти лабораторій, поліклінік та консультативно-діагностичних центрів, які почнуть працювати з Національною службою здоров’я за програмою "Безкоштовна діагностика". А вже з 2020 року до електронної медкартки зможуть вносити інформацію лікарні.

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