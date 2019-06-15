В Україні почали продавати недієві ліки проти ВІЛу та раку, які можуть вбити

Препарат "Miracle Mineral Solution", який начебто призначений для лікування ВІЛ та раку, містить хлорит натрію, який не можна використовувати в якості харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів.

Наразі вже 18 країн повідомили про шкоду для здоров’я після використання препарату "Miracle Mineral Solution" (Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Ірландія, Мексика, Нова Зеландія, Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Уганда, Великобританія, Вануату та США).

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Чому ці "ліки" небезпечні?

Продукт містить хлорит натрію та випускається під назвами "Miracle Mineral Solution", "Miracle Mineral Supplement", "розчин для очищення води (WPS)".

Хлорит натрію та діоксид хлору мають антимікробні властивості та можуть використовуватися при очищенні води та дезінфекції твердих поверхонь.

Як застосовують хлорит натрію?

Так, хлорит натрію використовується як розчин для зрошення або занурення домашньої птиці, м'яса, овочів, фруктів і морепродуктів з метою дезінфекції. Однак, жодна хімічна речовина не має дозволу на використання в якості харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів.

До яких наслідків може призвести вживання Miracle Mineral Solution?

Зазвичай, препарат продають через Інтернет начебто для лікування ряду захворювань: ВІЛ, туберкульоз, малярія, гепатит, рак, аутизм, Денге та Чикунгунья.

Поширеними побічними ефектами є: блювота та діарея, що призводять до зневоднення, болю в животі й пекучого болю в горлі. Крім того були зареєстровані повідомлення про метгемоглобінемію та анурію, два повідомлення про гемолітичну анемію, одне про гістіоцитарний некротичний лімфаденіт та одне повідомлення про смерть.

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