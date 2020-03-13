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В Україні померла перша людина від коронавірусу – жінка з Радомишля: деталі

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Пацієнтка з Радомишля померла

В Україні від коронавірусу померла перша жертва. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати.

Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Померла 71-річна жінка з Радомишля, в якої виявили хворобу. Жінка померла сьогодні вдень, з ранку вона була на апараті штучній вентиляції легенів, стан її різко погіршився, врятувати її не змогли.

МОЗ України висловила співчуття рідним. У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала.

Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

Статистика смертності від коронавірусу

Найменші ризики захворіти на коронавірус у вікової групи – 10 – 39 років – показник всього 0,2%. Для 40-49-річних – відповідно 0,3%; для 50-59-річних – 1,3%; для 60-69-річних – 3,4%, для 70-79-річних – 7,8%.

У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

Коронавірус у цифрах
Дані про смертність від Covid-19/Інфографіка 24 Каналу

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Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Віктор Ляшко Медицина Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Житомирська область Лікування
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