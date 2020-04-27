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В Україні понад 9 тисяч хворих на COVID-19

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Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні / unsplash.com

Станом на 27 квітня в Україні підтвердили 392 нові випадки. Загалом коронавірусом хворіють 9 009 українців – з них 220 померли, ще 864 пацієнти одужали.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Дані про коронавірус по областях України станом на 27 квітня:

  • Вінницька область — 398 випадків;
  • Волинська область — 254 випадки;
  • Дніпропетровська область — 310 випадків;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 351 випадок;
  • Закарпатська область — 375 випадків;
  • Запорізька область — 204 випадки;
  • Івано-Франківська область — 761 випадок;
  • Кіровоградська область — 337 випадків;
  • м. Київ — 1220 випадків;
  • Київська область — 570 випадків;
  • Львівська область — 358 випадків;
  • Луганська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 115 випадків;
  • Одеська область — 240 випадків;
  • Полтавська область — 173 випадки;
  • Рівненська область — 522 випадки;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 612 випадків;
  • Харківська область — 196 випадків;
  • Херсонська область — 88 випадків;
  • Хмельницька область — 72 випадки;
  • Чернівецька область — 1375 випадків;
  • Черкаська область — 267 випадків;
  • Чернігівська область — 35 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

За останню добу до Центру громадського здоров'я надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як поводитися після повернення додому з вулиці інфографіка 24 канал
Що робити після повернення додому, аби не заразитися коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Лікування
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