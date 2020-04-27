В Україні понад 9 тисяч хворих на COVID-19

Станом на 27 квітня в Україні підтвердили 392 нові випадки. Загалом коронавірусом хворіють 9 009 українців – з них 220 померли, ще 864 пацієнти одужали.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Дані про коронавірус по областях України станом на 27 квітня:

Вінницька область — 398 випадків;

Волинська область — 254 випадки;

Дніпропетровська область — 310 випадків;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 351 випадок;

Закарпатська область — 375 випадків;

Запорізька область — 204 випадки;

Івано-Франківська область — 761 випадок;

Кіровоградська область — 337 випадків;

м. Київ — 1220 випадків;

Київська область — 570 випадків;

Львівська область — 358 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 115 випадків;

Одеська область — 240 випадків;

Полтавська область — 173 випадки;

Рівненська область — 522 випадки;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 612 випадків;

Харківська область — 196 випадків;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Чернівецька область — 1375 випадків;

Черкаська область — 267 випадків;

Чернігівська область — 35 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

За останню добу до Центру громадського здоров'я надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.



Що робити після повернення додому, аби не заразитися коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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