В Україні понад тисяча хворих на коронавірус COVID-19
В Україні підтвердили 1072 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Через коронавірус вже померли 27 українців, одужали – 23 пацієнтів.
Про це повідомив Центр громадського здоров'я України.
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Підтверджено 1072 випадки COVID-19. Усього зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 23 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі,
– йдеться в повідомленні ЦГЗ.
Важливо! Дослідження проводять вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ України та обласні лабораторні центри. Аналізують зразки не лише людей, яким встановлено підозру, а і зразки контактних осіб.
З початку року Центр громадського здоров'я України перевірив 4 893 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
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