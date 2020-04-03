24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

В Україні понад тисяча хворих на коронавірус COVID-19

- Читать новость на русском
Скільки хворих на коронавірус в Україні / unsplash.com

В Україні підтвердили 1072 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Через коронавірус вже померли 27 українців, одужали – 23 пацієнтів.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я України.

Читайте також: Найважчі тижні попереду, – новий очільник МОЗ Степанов про коронавірус

Підтверджено 1072 випадки COVID-19. Усього зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 23 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі,
– йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Важливо! Дослідження проводять вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ України та обласні лабораторні центри. Аналізують зразки не лише людей, яким встановлено підозру, а і зразки контактних осіб.

З початку року Центр громадського здоров'я України перевірив 4 893 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 17:37 Коронавірус на Вінниччині: 61 підтверджений випадок, є хворі діти
Лікування 18703
сьогодні , 22:38 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 175917
сьогодні , 11:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серії
Кіно 70631
сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Інтернет 373017
сьогодні , 18:02 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 47883
сьогодні , 13:11 Від коронавірусу в Україні померли вже 23 людини: деталі
Лікування 23980
сьогодні , 14:13 Коронавірус в Іспанії: країна випередила Італію за кількістю заражень
Здорове життя 65857
сьогодні , 11:16 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла
Лікування 17472
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук