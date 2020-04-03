В Україні понад тисяча хворих на коронавірус COVID-19

В Україні підтвердили 1072 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Через коронавірус вже померли 27 українців, одужали – 23 пацієнтів.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я України.

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Підтверджено 1072 випадки COVID-19. Усього зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 23 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі,

– йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Важливо! Дослідження проводять вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ України та обласні лабораторні центри. Аналізують зразки не лише людей, яким встановлено підозру, а і зразки контактних осіб.

З початку року Центр громадського здоров'я України перевірив 4 893 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

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