В Україні посилюють карантинні заходи: перелік обмежень

Уряд хоче обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні людей, яким понад 65 років.

Відповідні зміни до Постанови Кабінету міністрів №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11 березня 2020 року були ухвалені на засіданні Кабміну.

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З метою протидії поширенню коронавірусу в Україні запровадили:

домашню самоізоляцію;

домашній карантин;

соціальне дистанціювання осіб віком старше 65 років;

обмеження відвідування парків та зон відпочинку ;

; зупинення громадського транспорту.

Згодом на сайті Міністерства охорони здоров'я теж опублікували повідомлення про посилення карантинних обмежень. Там зазначили, що рішення уряду ініціював очільник МОЗ.

Максим Степанов “Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів”.

Також під час засідання уряду розглянули можливість запровадження додаткових виплат та скасування нарахування пені тим людям, які погоджуються на самоізоляцію.

Ми зараз йдемо назустріч людям, які обирають самоізоляцію, даємо їм можливість уникнути різноманітної пені, даємо додаткові виплати,

– повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зазначимо, що попередньо уряд зобов'язав усіх українців, які повернулися з-за кордону, перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Головне про коронавірус в Україні

Станом на 1 квітня в Україні у МОЗ офіційно підтвердили 669 позитивних результатів на коронавірус COVID-19, померли від недуги 17 людей.

Найбільше хворих у Києві. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині.

Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають випадки зараження SARS-СoV-2.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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