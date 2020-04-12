В Україні проводять недостатню кількість тестувань на COVID-19: пояснення Супрун

Україна є серед аутсайдерів у питанні тестування громадян на вірус SARS-CoV-2. Як заявила ексголова МОЗ Уляна Супрун, тестують в країні недостатньо.

Про це ексміністерка написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що відомо про тестування на COVID-19 в Україні?

Перші лабораторні тести Україні передали як гуманітарну допомогу наприкінці лютого – тести від ВООЗ, яких вистачило на 950 зразків.

У відкритому доступі складно знайти зрозумілу інформацію про те, скільки є тестів, де, скільки тестують на добу та чи вистачає потужності лабораторій. Але очевидним залишається факт, що тестуємо ми недостатньо,

– наголосила Супрун.

"На дослідження першої сотні нам знадобилося два тижні"

Перший випадок COVID-19 в Україні зафіксували третього березня. За тиждень після цього, Центр громадського здоров’я України повідомив, що опрацьовано 40 підозр.



В Україні проводять недостатню кількість тестувань, – Супрун / Фото Getty Images

Наразі темпи опрацювання збільшили тому, що у регіонах з’явилися тест-системи. До 10 квітня в офіційній статистиці зазначили, скільки підозр опрацьовано.

Як зазначає Супрун, кількість опрацьованих підозр не дорівнює кількості зроблених тестів. Для опрацювання однієї підозри треба зробити два тести. Тобто кількість проведених досліджень є більша.

"І вже у п’ятницю у статистиці з’явилася нова кількість – 23 522 проведених досліджень. Але навіть так – цього недостатньо для ефективного запобігання поширенню COVID-19", – додала ексголова МОЗ.

Тестування на коронавірус: статистика сусідніх країн

У Білорусі зафіксовано 2 тисячі випадків COVID-19 та зроблено 52 тисячі тестів;

У Румунії — 5,5 тисяч кейсів та 55 тисячі тестів;

У Польщі — 5,7 тисяч інфікованих та 118 тисяч проведених досліджень.

До кінця березня кордони України були офіційно відкриті та вільно сідали літаки з Франції, Німеччини, Італії та інших країн. Постанову про інформовану згоду щодо зобов’язання пройти двотижневу самоізоляцію Кабмін прийняв 21 березня.

Супрун нагадала, що температурний скринінг та експрес-тести є малоефективними у виявленні зараження коронавірусом.

Ми також бачили, як тисячі людей стояли у натовпі на кордоні, щоб потрапити додому перед закриттям пунктів пропуску. За даними МВС, з початку карантину до України повернулися понад 80 тисяч людей. Чи всі вони здорові – ніхто точно не знає, адже не всі мають виражені симптоми. Температурний скринінг та експрес-тести — малоефективні у виявленні вірусу. До того ж більшість людей відправляли на самоізоляцію під "чесне слово",

– заявила ексголова МОЗ.

Масове тестування

На сьогодні носіями коронавірусу в Україні можуть бути не лише ті, хто повернувся з-за кордону. За словами Супрун, необхідно впроваджувати масове тестування громадян.

Масове тестування – це перевірка людей із симптомами захворювання (тих, хто потребує госпіталізації, і тих, хто може залишатися вдома). Якщо тест позитивний, треба обов’язково відстежувати та тестувати усіх їхніх контактних осіб. Зараз таких людей лише просять ізолюватися вдома.

Ексміністерка повідомила, що в Україні поки що тестують лише тих, хто має виражені симптоми захворювання, але не всіх.

Зафіксовані випадки, коли українцям відмовляють у тестуванні. Якщо це сталося – треба звернутися на урядову гарячу лінію (15-45) або зателефонувати до ЦГЗ (0 800 505 840).

Тестування — важливий інструмент у розв'язанні проблеми пандемії

Приклад Південної Кореї

Перший кейс COVID-19 у Південній Кореї зафіксували 20 січня. З того часу там зробили більше ніж півмільйона тестів.

Корейські вчені розробили власний тестовий набір та запустили виробництво.

У пік захворюваності тест щодня проходили в середньому 15 тисяч людей.

Корейці мають розуміння, що тестування у комплексі з карантином є більш ефективними, аніж жорсткий локдаун на межі з диктатурою,

– написала Супрун.

Приклад США

У США також спочатку були проблеми з наявністю тестів. Коли вони з’явилися, американці одразу ж почали багато тестувати. На сьогодні там зробили близько 2,3 мільйона тестів і виявили більш ніж 469 тисяч випадків зараження коронавірусом.

За словами Супрун, що більше ми тестуємо, то більше маємо шансів відстежити, локалізувати та зупинити поширення захворювання.

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