Ляшко розповів про труднощі з тестуванням на коронавірус: як Україна це вирішує

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні роблять 7 тисяч тестів на виявлення коронавірусу на добу. Незабаром прибудуть картриджі для ПЛР, які будуть у кожному госпітальному окрузі. Тестів вистарчає для того, щоб зробити їх всім, хто цього потребує.

Україна повністю забезпечена тестами для виявлення коронавірусу, заявив в ефірі "Свободи слова" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Наразі ми робимо 7 тисяч тестів щодня, але можемо робити 10 тисяч,

– зазначив Ляшко.

За його словами, Україна слідує прикладу ВООЗ, європейських країн, які віддають перевагу саме ПЛР-тестам, а не експрес.

Крім того, у МОЗ пильно стежать за поширенням коронавірусу у Польщі. Ситуація в Україні відстає від польської на 12-13 днів.

"Ми дивимося, скільки тестів робили у Польщі, коли там було 5 тисяч хворих й аналізуємо", – пояснив головний санлікар. В Україні на таку кількість хворих тестів роблять трохи менше. Однак Україна робить їх прицільніше. Наприклад, провели 4 тисячі тестів, позитивний результат дали 400. У Польщі цей відсоток нижчий.

Складнощі у тому, що ПЛР-тести можуть проводити лише у спеціальних лабораторіях, які мають відповідний клас захисту.

Головний санітарний лікар додав, що незабаром прибудуть картриджі для ПЛР, які будуть у кожному госпітальному окрузі.

Наразі тестів вистарчає для того, щоб зробити їх всім, хто цього потребує.

Ляшко закликав українців у випадків симптомів коронавірусу не боятися звертатися по допомогу до сімейних лікарів, у швидку допомогу. Якщо відмовляються їхати на виклик, на гарячу лінію.

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