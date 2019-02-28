В Україні розблокували трансплантацію

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В Україні дозволили трансплантацію
В Україні дозволили трансплантацію / pixabay.com

Операції з трансплантації вже не поза законом. Верховна Рада дозволила пересадку органів.

За законопроект 9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" проголосував 231 народний депутат.

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Чому закон не працював?

Із січня в Україні почав діяти новий закон, але більше двох місяців не відбувалася пересадка органів. Лікарі відмовлялися робити такі операції, бо не була сформована база донорів і реципієнтів (цього вимагав закон), а без неї лікарям загрожувала кримінальна відповідальність. Також не була налагоджена робота лікарів трансплант-координаторів, які виконують зв'язкові функції між донором та реципієнтом.

Трансплантація
В Україні запрацює трансплантація органів

Що передбачає новий закон?

Він дозволяє робити операції без Єдиної інформсистеми трансплантації, яку мають створити до початку 2020 року. Таким чином створили перехідний механізм і трансплантація здійснюватиметься на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Рішення про трансплантацію буде приймати консиліум лікарів. Закон також збільшив перелік осіб, які можуть стати донорами кісткового мозку серед близьких родичів, і надав можливість сімейним лікарям отримати згоду на посмертне донорство від потенційних донорів.

Чому трансплантацію потрібно реформувати?

Попередній закон ніколи повноцінно не працював, не було чіткого правового регулювання більшості процедур, єдиної бази осіб, що потребують трансплантації та бази донорів. А проведені в період дії старого закону операції з трансплантації органів були швидше винятками, ніж правилами. Саме через це більшість українців, що потребують трансплантації, їдуть по неї за кордон. Найближе, де можлива трансплантація, – у Білорусі.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Трансплантація Законодавство
Джерело: Здоров'я 24
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