В Україні розпочалася епідемія грипу
Показник захворюваності на грип в Україні перевищив епідпоріг. Від ускладнень грипу померли 13 людей, зокрема чотирирічна дитина.
Показник захворюваності на грип в Україні незначно перевищив епідпоріг, повідомила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я Оксана Кошапко під час брифінгу.
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Перевищення епідпорогу незначне – всього 1,4%. Частина регіонів знаходиться в передепідемічних рівнях,
– зазначила Оксана Кошапко.
В трьох регіонах країни зафіксовано середній рівень епідактивності – це Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області. Наразі в Україні циркулює переважно вірус грипу АH1N1.
Лабораторно підтвердили 13 летальних випадків, зокрема, смерть однієї дитини віком до чотирьох років. Летальні випадки зафіксовані в Житомирській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській та Рівненській областях.
Більшість померлих мали хронічні захворювання і не були щеплені.
Для порівняння, в минулому епідсезоні було зафіксовано близько 60 летальних випадків.
За словами Кошапко, в поточному епідсезоні істотно зросла кількість вакцинацій від грипу: вакциновано близько 220 тис. людей, в той час як в минулому епідсезоні – 161 тис. осіб.
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