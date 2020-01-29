В Україні розпочалася епідемія грипу

Показник захворюваності на грип в Україні перевищив епідпоріг. Від ускладнень грипу померли 13 людей, зокрема чотирирічна дитина.

Показник захворюваності на грип в Україні незначно перевищив епідпоріг, повідомила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я Оксана Кошапко під час брифінгу.

Читайте також: В Україні масово закривають школи на карантин: список областей

Перевищення епідпорогу незначне – всього 1,4%. Частина регіонів знаходиться в передепідемічних рівнях,

– зазначила Оксана Кошапко.

В трьох регіонах країни зафіксовано середній рівень епідактивності – це Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області. Наразі в Україні циркулює переважно вірус грипу АH1N1.

Лабораторно підтвердили 13 летальних випадків, зокрема, смерть однієї дитини віком до чотирьох років. Летальні випадки зафіксовані в Житомирській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській та Рівненській областях.

Більшість померлих мали хронічні захворювання і не були щеплені.

Для порівняння, в минулому епідсезоні було зафіксовано близько 60 летальних випадків.

За словами Кошапко, в поточному епідсезоні істотно зросла кількість вакцинацій від грипу: вакциновано близько 220 тис. людей, в той час як в минулому епідсезоні – 161 тис. осіб.

Грип – симптоми Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це різке підвищення температури тіла (понад 38 °С), головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, кашель та нежить.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу про закриття шкіл на карантин:

Як полегшити симптоми хвороби Залишайтеся вдома – спіть, лежіть, відпочивайте та набирайтеся сил.

При температурі 38,5 та вище — прийміть жарознижувальні препарати, які містять діючу речовину парацетамол або ібупрофен.

Пийте достатньо рідини, у яку можна додавати малину.

Харчуйтеся корисно. Рекомендовано пити курячий бульйон, їсти овочі та фрукти.

Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання – це допоможе легше переносити грип та застуду.

Не витрачайте гроші даремно на непотрібні препарати, які не мають ефективності. Застуда проходить сама впродовж 3-7 днів, якщо створити сприятливі умови для організму.