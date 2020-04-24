В Україні розробили тести на COVID-19: ми 5 держава, якій це вдалося

Українська приватна лабораторія розробила тести на виявлення коронавірусної інфекції. Перша партія тестів вийшла сьогодні, 24 квітня. Тест-система доволі швидка – готовий результат пацієнт знатиме за дві години.

Про це повідомила в фейсбук народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

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ІФА-тестування на коронавірус швидше та дешевше й здатне забезпечити масовий скринінг.

Галина Янченко “Такі тест-системи дають результат протягом двох годин (ПЛР – кілька днів), використовують у роботі реагенти українського виробництва та будуть у десятки разів дешевші за китайські та європейські аналоги”.

За словами пані Галини, тестування зможе виявляти не лише факт зараження коронавірусом, а тих, хто вже на нього перехворів. Це дасть можливість формувати більш точну статистику.



Українські тести на COVID-19 / Фото facebook.com/halyna.yanchenko

Також секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що в регіони вже надіслали партії засобів індивідуального захисту, а сьогодні відправлять вітчизняні ПЛР-тести.

Ми отримали 2 тисячі наборів для проведення 200 тисяч ПЛР-тестувань. Все це українського виробництва та вже скоро вирушить у регіони,

– додав він.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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