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В Україні розробляють нові тести на імунітет до COVID-19

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В Україні розробляють нові тести на імунітет до COVID-19 / Getty Images

Українські медики працюють над розширенням можливості діагностики та лікування пацієнтів з підтвердженим коронавірусом.

Про це повідомила лікар-інфеціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська, пише Укрінформ.

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Інфекціоністи розширять можливості діагностики, використовуючи детекцію антитіл у людей, котрі перехворіли COVID-19.

Крім переливання плазми, про яке всі говорять, методи ІФА (імуноферментний аналіз) відкривають зовсім інші можливості в області діагностики. Це високочутливі методи, які важливі не тільки в гострому періоді, але і для тих, хто переносить захворювання безсимптомно. Адже кількість інфікованих і кількість хворих – це різні речі. І кількість інфікованих можемо виявити тільки шляхом таких ось досліджень,
– заявила Голубовська. 

Лікар додала, що тести ІФА дозволяють тестувати перехворілих пацієнтів і в майбутньому допоможуть отримати специфічні імуноглобуліни, специфічні антитіла саме проти цього вірусу.

Станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки зараження коронавірусом, з них – 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. 


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здорове життя
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