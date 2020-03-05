В Україні ще близько 10 осіб перевірять на коронавірус
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Станом на 5 березня в Україні перевіряють близько 10 осіб на наявність коронавірусу.
Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу після закінчення обсервації евакуйованих з Уханя.
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Він також розповів, що стан хворого з Чернівців стабільний. Усі люди, з ким контактував чоловік, перебувають під медико-санітарним наглядом.
Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко
“Ще близько 10 зразків, в яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірус, відправили на тестування. Але ми не можемо стверджувати про захворювання поки не буде результатів обстеження”.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 5 березня на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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