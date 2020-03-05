В Україні ще близько 10 осіб перевірять на коронавірус

Станом на 5 березня в Україні перевіряють близько 10 осіб на наявність коронавірусу.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу після закінчення обсервації евакуйованих з Уханя.

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Він також розповів, що стан хворого з Чернівців стабільний. Усі люди, з ким контактував чоловік, перебувають під медико-санітарним наглядом.

Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко “Ще близько 10 зразків, в яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірус, відправили на тестування. Але ми не можемо стверджувати про захворювання поки не буде результатів обстеження”.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 5 березня на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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