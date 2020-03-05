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В Україні ще близько 10 осіб перевірять на коронавірус

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Скільки людей перевіряють на коронавірус в Україні / 24 Канал

Станом на 5 березня в Україні перевіряють близько 10 осіб на наявність коронавірусу.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу після закінчення обсервації евакуйованих з Уханя. 

Також на тему: У Чернівцях госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус

Він також розповів, що стан хворого з Чернівців стабільний. Усі люди, з ким контактував чоловік, перебувають під медико-санітарним наглядом.

 
Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко
“Ще близько 10 зразків, в яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірус, відправили на тестування. Але ми не можемо стверджувати про захворювання поки не буде результатів обстеження”.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 5 березня на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.


Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Віктор Ляшко Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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