В Україні ще одна людина одужала від коронавірусу
У Сумах перша людина одужала від коронавірусу. Нею виявилася жінка, в якої вперше в області підтвердили коронавірус.
Про це повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський.
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За його словами, другий тест показав, що у жінки немає коронавірусу.
Перша хвора, у якої діагностували коронавірус, нині здорова. Друге дослідження, яке ми провели, показало, що в неї вже немає коронавірусу,
– розповів Збаражський.
Він додав, що сьогодні, 7 квітня, або протягом трьох днів її можуть виписати.
Станом на 7 квітня в Сумській області зафіксували 51 випадок COVID-19.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
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