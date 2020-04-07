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В Україні ще одна людина одужала від коронавірусу

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Жінка одужала від коронавірусу / poglyad.tv

У Сумах перша людина одужала від коронавірусу. Нею виявилася жінка, в якої вперше в області підтвердили коронавірус.

Про це повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський.

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За його словами, другий тест показав, що у жінки немає коронавірусу.

Перша хвора, у якої діагностували коронавірус, нині здорова. Друге дослідження, яке ми провели, показало, що в неї вже немає коронавірусу,
– розповів Збаражський.

Він додав, що сьогодні, 7 квітня, або протягом трьох днів її можуть виписати.

Станом на 7 квітня в Сумській області зафіксували 51 випадок COVID-19.

 

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Суми Лікування
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