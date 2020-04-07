В Україні ще одна людина одужала від коронавірусу

Про це повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський.

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За його словами, другий тест показав, що у жінки немає коронавірусу.

Перша хвора, у якої діагностували коронавірус, нині здорова. Друге дослідження, яке ми провели, показало, що в неї вже немає коронавірусу,

– розповів Збаражський.

Він додав, що сьогодні, 7 квітня, або протягом трьох днів її можуть виписати.

Станом на 7 квітня в Сумській області зафіксували 51 випадок COVID-19.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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