В Україні штрафуватимуть за рекламу ліків проти коронавірусу
Антимонопольний комітет заявив, що слідкуватиме за рекламою лікарських засобів, аби не допустити поширення неправдивої інформації про ліки проти коронавірусу. Штраф за таку рекламу "ліків" становитиме 5% річного доходу.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
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Наразі немає підтверджених та ефективних ліків проти нового коронавірусу, тому будь-яка інформація у рекламі про те, що лікарський засіб "лікує від коронавірусів" є введенням споживачів в оману та порушує законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.
У разі виявлення вищезазначених фактів органи Антимонопольного комітету будуть приймати рішення про накладання на таких суб'єктів господарювання штрафів у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції за 2019 рік,
– зазначили в Антимонопольному комітеті.
Як відомо, в Україні неодноразово поширювали брехливу інформацію про препарати, які начебто захистить від коронавірусу. Такі дані є фейковими та не мають жодних наукових підтверджень.
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Як не заразитися коронавірусом?
Варто пам'ятати, що єдиними ефективними методами протидії коронавірусу Covid-19 є правила гігієни: часто й ретельно мийте руки, уникайте людних місць, за можливості – працюйте віддалено, самоізолюйтеся, якщо це необхідно. Достатньо спіть та добре харчуйтеся! Бережіть психологічне здоров'я та сподівайтеся на краще.
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