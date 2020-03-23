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В Україні штрафуватимуть за рекламу ліків проти коронавірусу

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Немає ефективних ліків проти коронавірусу / unsplash.com

Антимонопольний комітет заявив, що слідкуватиме за рекламою лікарських засобів, аби не допустити поширення неправдивої інформації про ліки проти коронавірусу. Штраф за таку рекламу "ліків" становитиме 5% річного доходу.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Наразі немає підтверджених та ефективних ліків проти нового коронавірусу, тому будь-яка інформація у рекламі про те, що лікарський засіб "лікує від коронавірусів" є введенням споживачів в оману та порушує законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.

У разі виявлення вищезазначених фактів органи Антимонопольного комітету будуть приймати рішення про накладання на таких суб'єктів господарювання штрафів у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції за 2019 рік,
– зазначили в Антимонопольному комітеті.

Як відомо, в Україні неодноразово поширювали брехливу інформацію про препарати, які начебто захистить від коронавірусу. Такі дані є фейковими та не мають жодних наукових підтверджень.

До теми: Декасан не захищає від коронавірусу: як фармакоманія поширює брехню й маніпуляції

Як не заразитися коронавірусом?
Варто пам'ятати, що єдиними ефективними методами протидії коронавірусу Covid-19 є правила гігієни: часто й ретельно мийте руки, уникайте людних місць, за можливості – працюйте віддалено, самоізолюйтеся, якщо це необхідно. Достатньо спіть та добре харчуйтеся! Бережіть психологічне здоров'я та сподівайтеся на краще.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Штрафи АМКУ Ліки
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