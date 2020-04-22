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В Україні стартує тестування вітчизняного препарату, який допоможе боротися з COVID-19

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В Україні стартують дослідження вітчизняного препарату проти коронавірусу / Unsplash

Офіс Президента анонсував старт дослідження препарату вітчизняного виробництва, який повинен полегшувати перебіг симптомів коронавірусу.

Окрім того, препарат планують використовувати не лише для лікування, а й для профілактики, повідомляє Офіс Президента.

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У повідомленні зазначають, що за попередніми висновками українських вчених та виробників, препарат може суттєво знизити або навіть повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє COVID-19.

Натомість Зеленський висловив надію на те, що під час клінічних випробувань ефективність препарату таки підтвердять, й він "допоможе вберегти життя тисяч українських громадян".

Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки,
– сказав Зеленський.

Назву препарату, виробника та навіть діючу речовину поки що тримають в таємниці. У пресслужбі зазначили, що усі деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, раніше український вчений Олександр Гриневич заявив, що фуфломіцин Протефлазід ефективний під для лікування коронавірусу. 


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Володимир Зеленський Офіс Президента дослідження Ліки Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування
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