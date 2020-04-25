В Україні студентів-медиків не залучають до боротьби з коронавірусом

Степанов заявив, що станом на сьогодні в Україні немає потреби залучати студентів та інтернів для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише Здоров'я 24.

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Раніше МОЗ планував залучити студентів-медиків для організаційно-технічних заходів боротьби з коронавірусом. За словами Степанова, наразі такої необхідності немає.

Але на сьогодні такої потреби не існує. У нас повністю вистачає наших медичних працівників,

– наголосив голова МОЗ.

Він додав, що у МОЗ є всі анкети і дані добровольців, які ті заповнили. Відтак, якщо буде потреба, студентів залучать до боротьби з коронавірусом.

"Зараз ми відпрацьовуємо алгоритми створення мобільних бригад, які повинні піти на підтримку допомоги сімейним лікарям. Оскільки сімейних лікарів, можливо, буде не вистачати, щоб першими виїжджати на виклики до хворих на дому. Саме тут будуть потрібні студенти-медики, які можуть приїхати, оцінити стан важкості перебігу хвороби", – раніше пояснював Степанов.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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