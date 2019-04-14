В Україні створили перший Банк грудного молока: як він працює

За місяць роботи першого в Україні Банку грудного молока, який відкрили у Перинатальному центрі Києва, молоко отримали понад 20 дітей.

У Банку грудного молока донорське молоко збирається, досліджується, обробляється і роздається дітям, які мають в цьому потребу за призначенням лікаря, повідомляє КМДА.

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Грудне молоко дуже важливе для передчасно народжених немовлят, а також дітей з дефіцитом ваги.

Для кого це створено? Скористатися молоком можуть пацієнти стаціонарного відділення Перинатального центру, а також пацієнти з інших лікарень, якщо мають призначення лікаря.



Створили перший Банк грудного молока

Як стати донором? Доноркою може стати лише здорова породілля, яка годує дитину власним молоком. Їй доведеться пройти обстеження, співбесіду, анкетування щодо хвороб і здати аналізи.

З 1 березня, тобто відкриття Банку, обробили близько 40 літрів донорського молока – отримали його понад 20 дітей.

Скільки це коштувало? На створення Банку з бюджету Києва витратили 9 мільйонів гривень.

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