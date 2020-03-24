24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Кількість хворих на коронавірус занижена у 8 – 10 разів, – Комісаренко

- Читать новость на русском

Аналіз пандемії практично у всіх країнах довів, що офіційні дані приблизно у 8-10 разів відрізняються від справжньої ситуації поширення пандемії. Така ж ситуація в Україні.

Про це повідомив голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко в ефірі програми "Свобода слова".

Читайте також: МОЗ розтягує в часі спалах коронавірусу в Україні: для чого

Тобто, в країнах, де діагностують коронавірус, у 8-10 разів, зокрема в Україні, більша кількість інфікованих та хворих. Бо не усі хворі мають видимі ознаки захворювання.

Комісаренко навів у приклад, Ісландію, яка провела тестування усім громадянам країни, а це 360 тисяч населення. Наразі в країні провели тестування 10 тисячі осіб – половина з них є інфікованими. 

Поки ми не проведемо діагностику, у нас будуть люди без ознак захворювання, але вони будуть носіями вірусу,
– зауважив Комісаренко.

Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Тим часом Київ обігнав Чернівецьку область за кількістю підтверджених випадків.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Новини про коронавірус 23 березня: померло 16 000 людей, на боротьбу з вірусом піде 2 роки
23 березня
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук