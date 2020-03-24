Кількість хворих на коронавірус занижена у 8 – 10 разів, – Комісаренко

Аналіз пандемії практично у всіх країнах довів, що офіційні дані приблизно у 8-10 разів відрізняються від справжньої ситуації поширення пандемії. Така ж ситуація в Україні.

Про це повідомив голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко в ефірі програми "Свобода слова".

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Тобто, в країнах, де діагностують коронавірус, у 8-10 разів, зокрема в Україні, більша кількість інфікованих та хворих. Бо не усі хворі мають видимі ознаки захворювання.

Комісаренко навів у приклад, Ісландію, яка провела тестування усім громадянам країни, а це 360 тисяч населення. Наразі в країні провели тестування 10 тисячі осіб – половина з них є інфікованими.

Поки ми не проведемо діагностику, у нас будуть люди без ознак захворювання, але вони будуть носіями вірусу,

– зауважив Комісаренко.

Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Тим часом Київ обігнав Чернівецьку область за кількістю підтверджених випадків.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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