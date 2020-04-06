В Україні тяжкий перебіг COVID-19 очікується в 5% випадках, – лікар-інфекціоніст

Скільки людей в Україні, що захворіють на коронавірус, потребуватимуть госпіталізації. Хто в зоні ризику і про які правила треба пам’ятати всім, – в матеріалі 24 каналу.

Скільки людей насправді може перехворіти на коронавірус в Україні

Як відзначає лікар-інфекціоніст Оксана Голуб, у новому протоколі №762 від 2 квітня сказано: поширеність коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні в березні – квітні характеризується стрімким зростанням.

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За прогнозними оцінками в Україні госпіталізації потребуватиме до 15% пацієнтів, що захворіли на коронавірус. Тяжкий і критичний перебіг очікується в 5% випадках. Утім, щоб зрозуміти, скільки точно перехворіло людей, потрібно закупити тести ІХЛА (імунохемолюмінісцентний аналіз) для проведення ретроспективних досліджень. Саме ці тести визначають точну кількості людей, які мали легкий перебіг та не були обстежені під час основної епідемії коронавірусу,

– підкреслила Оксана Голуб.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Фахівець відзначила: про особливості розповсюдження коронавірусу в Україні поки офіційні джерела не повідомляють. Офіційні заяви можуть робити лише визначені відповідними указами уповноважені особи.

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Люди з якими хворобами в зоні ризику

Лікар-інфекціоніст наголосила: в групі ризику перебувають пацієнти із різними важкими захворюваннями. Зокрема, з імунодефіцитними станами. Приміром, ВІЛ і туберкульоз. Вони при підозрі або діагностуванні COVID-19 не можуть лікуватися амбулаторно і потребують госпіталізації.



За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

При цьому Оксана Голуб відзначила: наразі всі пацієнти, хворі на ВІЛ і туберкульоз, продовжують безперервне специфічне лікування в стандартному режимі. В них обмежені контакти з потенційно небезпечним середовищем. Всі необхідні для них ліки доставляються кур’єрськими службами. Консультації відбуваються в режимі онлайн або телефоном. Крім того, в умовах карантину не припинили працювати такі сервісні організації, як, наприклад, "Конвіктус Україна", яка за допомогою швидких тестів проводить тестування на ВІЛ та надає допомогу у лікуванні у разі позитивного результату.

Щодо пошуку точних зв’язків між коронавірусом і супутніми хворобами та ускладненнями чи симптомами, то має бути повноцінне клінічне дослідження, які проводяться за згодами пацієнтів. Але це потребує значного фінансування,

– зауважила Оксана Голуб.

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Стежте за своїми самопочуттям

Лікарка ще раз наголосила на необхідності дотримання правил під час карантину, а також при підозрі на коронавірус. Крім частого миття рук, носіння маски Оксана Голуб додала:

щодня обробляйте дезінфікуючими засобами поверхні, з якими часто контактуєте: стільниці, дверні ручки, сантехніка, телефони, клавіатури, планшети;

кільком людям не варто користуватися одним предметом удома. Не повинно бути спільних тарілок, склянок, чашок, столового приладдя, рушників або постільної білизни. Після користування такими предметами їх треба ретельно помити водою з милом;

стежте за своїми симптомами. При підозрі – звертайтеся по невідкладну допомогу. Але спочатку зателефонуйте своєму лікарю і повідомте, що могли захворіти COVID-19. Перед прибуттям бригади невідкладної допомоги надягніть медичну маску;

пацієнтам з підтвердженим діагнозом COVID-19 необхідно залишатися на домашньому карантині, доки ризик вторинної передачі збудника іншим не буде зведений до мінімуму. Рішення щодо завершення домашнього карантину повинно виноситися в індивідуальному порядку після консультації з лікарями.



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