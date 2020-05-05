В Україні у 12 697 людей виявили коронавірус: за добу підтвердили 366 випадків

В Україні за останню добу зафіксували 366 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

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Станом на 5 травня в Україні підтвердили 12 687 випадків коронавірусу, з них 316 закінчилися летально. 1 875 людей одужали.

Серед нових хворих за останню добу є 26 дітей і 92 медичних працівників. Госпіталізовано 100 людей.

На жаль, підтверджено 13 летальних випадків. Усі пацієнти, які померли, мали інші супутні захворювання.

256 людей змогли подолати коронавірус та одужати. Всього в Україні з початку епідемії захворіла 881 дитина і 2079 медиків.

Скільки хворих на коронавірус в областях

Вінницька область — 454 випадки;

Волинська область — 343 випадки;

Дніпропетровська область — 478 випадків;

Донецька область — 83 випадки;

Житомирська область — 448 випадків;

Закарпатська область — 546 випадків;

Запорізька область — 287 випадків;

Івано-Франківська область — 1015 випадків;

Кіровоградська область — 401 випадок;

м. Київ — 1583 випадки;

Київська область — 866 випадків;

Львівська область — 514 випадків;

Луганська область — 38 випадків;

Миколаївська область — 163 випадки;

Одеська область — 469 випадків;

Полтавська область — 231 випадок;

Рівненська область — 779 випадків;

Сумська область — 112 випадків;

Тернопільська область — 923 випадки;

Харківська область — 377 випадків;

Херсонська область — 142 випадки;

Хмельницька область — 119 випадків;

Чернівецька область — 1948 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За останню добу до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на коронавірус.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 канал

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