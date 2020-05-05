В Україні у 12 697 людей виявили коронавірус: за добу підтвердили 366 випадків
В Україні за останню добу зафіксували 366 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.
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Станом на 5 травня в Україні підтвердили 12 687 випадків коронавірусу, з них 316 закінчилися летально. 1 875 людей одужали.
Серед нових хворих за останню добу є 26 дітей і 92 медичних працівників. Госпіталізовано 100 людей.
На жаль, підтверджено 13 летальних випадків. Усі пацієнти, які померли, мали інші супутні захворювання.
256 людей змогли подолати коронавірус та одужати. Всього в Україні з початку епідемії захворіла 881 дитина і 2079 медиків.
Скільки хворих на коронавірус в областях
Вінницька область — 454 випадки;
Волинська область — 343 випадки;
Дніпропетровська область — 478 випадків;
Донецька область — 83 випадки;
Житомирська область — 448 випадків;
Закарпатська область — 546 випадків;
Запорізька область — 287 випадків;
Івано-Франківська область — 1015 випадків;
Кіровоградська область — 401 випадок;
м. Київ — 1583 випадки;
Київська область — 866 випадків;
Львівська область — 514 випадків;
Луганська область — 38 випадків;
Миколаївська область — 163 випадки;
Одеська область — 469 випадків;
Полтавська область — 231 випадок;
Рівненська область — 779 випадків;
Сумська область — 112 випадків;
Тернопільська область — 923 випадки;
Харківська область — 377 випадків;
Херсонська область — 142 випадки;
Хмельницька область — 119 випадків;
Чернівецька область — 1948 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За останню добу до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на коронавірус.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 канал
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