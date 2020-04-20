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В Україні у чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно виявили COVID-19

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У Рівному не виписали пацієнтів / Unsplash

У чотирьох пацієнтів, яких у Рівному вже готували до виписки, повторно виявили коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

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У чотирьох пацієнтів, які готувались до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно. Станом на ранок 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Це мешканці Рівного віком від 34 до 52 років,
– написав Коваль.

За його словами, зараз Рівненський обласний лабораторний центр перевіряє понад 60 проб на коронавірус.

Станом на 20 квітня в Рівненській області зареєстрували 312 випадків коронавірусу, 7 людей померло та 16 одужало. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Рівне Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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